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У Офісі омбудсмена попередили про можливі заворушення у Київському СІЗО

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 16:07
У Офісі омбудсмена попередили про можливі заворушення у Київському СІЗО
Фото: Київське СІЗО (ombudsman.gov.ua)

Офіс омбудсмена виявив ряд суттєвих порушень в установі

В ході моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора (СІЗО) було виявлено ряд суттєвих порушень, що можуть призвести до масових заворушень в установі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена.

Як повідомляється, в установі було виявлено ряд суттєвих порушень вимог українського законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту. Постійні порушення провокують серед в'язнів конфлікти, що можуть перерости у масові заворушення.

Зокрема, більшість камер СІЗО не забезпечені належним штучним освітленням з надмірно заґратованими вікнами та вологими, вкритими грибком стінами. Також приміщення не обладнано бочками з питною водою та вентиляцією. У окремих камерах відсутні шибки та не працює система опалення.

"Виявлено факти, коли в’язні не були забезпечені спальним місцем, у зв’язку із чим вони змушені спати по черзі, або на підлозі камери, що є грубим порушенням при розміщенні осіб у слідчому ізоляторі. При цьому було виявлено камери у новому корпусі, які перебувають у зразково-показовому стані та не використовуються", - розповіли омбудсмени.

Крім того, особи, що прибувають до СІЗО, не проходять санітарну обробку, внаслідок чого медпрацівники установи не контролюють стан їхнього здоров'я. Через незадовільний стан рентгенологічного кабінету відсутня можливість проведення флюорографічного обстеження в'язнів.

"За результатом моніторингового візиту до вказаної установи, Міністерству юстиції, Генеральній прокуратурі та іншим органам влади буде спрямований відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеському слідчому ізоляторі виявили факт незаконного утримування осіб. Прокуратура виявила трьох громадян, яких незаконно утримували в установі.

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