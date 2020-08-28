У Черкаській міськраді проводять обшуки

Фото: міськрада Черкас (wikimedia.by)

Мер Черкас Анатолій Бондаренко повідомляє, що у міській раді проводять обшуки. За його інформацією, їх проводить столична податкова.

Про це він написав у своєму Facebook.

Давайте скажемо що це співпадіння , поки президентський кортеж шукають жителі міста , у Черкаській міській раді обшуки податковою міста Києва , разом перевіряючих сьогодні 55 осіб .... без слів .. Опубліковано Анатолієм Бондаренком Пʼятниця, 28 серпня 2020 р.

"У Черкаській міській раді обшуки податковою міста Києва, разом перевіряючих сьогодні 55 осіб", - зазначив очільник міста.

При цьому у прес-службі управління Державної фіскальної служби у Києві РБК-Україна повідомили, що їм нічого не відомо про ці обшуки.

"На жаль, поки що нічого невідомо, не з'ясовували", - зазначила представник прес-служби.

Нагадаємо, в кінці травня адвокат мера Черкас Денис Ципін подав до суду на президента Володимира Зеленського позов про захист честі і гідності свого клієнта; глава держави назвав Бондаренка бандитом.

Як писало РБК-Україна, Зеленський назвав Бондаренка бандитом під час прес-конференції і сказав, що мер Черкас має 19 кримінальних проваджень.

Після цього Бондаренко заявив, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.