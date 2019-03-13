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Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня

Новини » Надзвичайні події    13.03.2019 - 03:35
Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня
Фото: акція націоналістів у Черкасах (web screenshot)

Голові черкаського осередку "Нацкорпусу" Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт

У Черкасах Соснівський районний суд обрав запобіжні заходи для керівника черкаського осередку партії "Національний корпус" Дмитра Кухарчука та члена осередку Антона Братка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Національний Корпус - Черкащина" в Facebook.

Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт, Братку - домашній арешт із обмеженням свободи у нічний час протягом двох місяців.

Обох було затримано після сутичок у Черкасах 9 березня.

Прокурори наполягали на обранні підозрюваним максимального запобіжного заходу - тримання під вартою на термін до 60 діб без можливості внесення грошової застави.

Нагадаємо, 9 березня в Черкасах під час акції націоналістів організації "Національний корпус", які вимагали заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями.

Під час сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ, а мітингувальники палили фаєри.

В результаті зіткнень в Черкасах з різними травмами в медичні установи звернулися 22 працівники поліції, 19 з яких були госпіталізовані.

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