Черкаський суд обрав запобіжні заходи двом учасникам сутичок 9 березня

Голові черкаського осередку "Нацкорпусу" Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт
У Черкасах Соснівський районний суд обрав запобіжні заходи для керівника черкаського осередку партії "Національний корпус" Дмитра Кухарчука та члена осередку Антона Братка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Національний Корпус - Черкащина" в Facebook.
Кухарчуку присудили цілодобовий домашній арешт, Братку - домашній арешт із обмеженням свободи у нічний час протягом двох місяців.
Обох було затримано після сутичок у Черкасах 9 березня.
Прокурори наполягали на обранні підозрюваним максимального запобіжного заходу - тримання під вартою на термін до 60 діб без можливості внесення грошової застави.
Нагадаємо, 9 березня в Черкасах під час акції націоналістів організації "Національний корпус", які вимагали заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями.
Під час сутичок правоохоронці застосували сльозогінний газ, а мітингувальники палили фаєри.
В результаті зіткнень в Черкасах з різними травмами в медичні установи звернулися 22 працівники поліції, 19 з яких були госпіталізовані.