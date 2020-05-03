В Черкасах на вулицях з'явилась Нацгвардія та військова техніка

У Черкасах на фоні скандалу довкола ослаблення карантину в місті ввечері 3 травня на вулицях з'явилася Нацгвардія та військова техніка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Станіслава Коломійця у Facebook.

Він повідомив, що допит мера Черкас Анатолія Бондаренка в поліції перенесли на невизначений термін, "вочевидь, злякавшись масової акції".

"Минуло ще кілька годин, і ввечері на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що "патрулюють". Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють!", - написав Коломієць.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський передав меру Черкас Анатолію Бондаренка "полум'яний привіт" від правоохоронних органів і пригрозив юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Анатолій Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

РБК-Україна писало, що Бондаренко впевнений, що повідомлення з погрозами йому надсилав саме заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, оскільки знайомий з ним. В ОП заперечують, що Трофімов погрожував меру Черкас. У Зеленського стверджують, що мер Черкас став жертвою пранка і зробив поспішні висновки.