В Черкасах сталися сутички між Нацкорпусом та правоохоронцями

Активісти хотіли зустрітись з президентом України

В Черкассах во время акции националистов организации "Национальный корпус", которые требуют арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, произошли столкновения с правоохранителями. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ. Митингующие скандируют "Вместе и до конца", "Свинарчука за решетку". Также националисты жгли файеры.

Участники акции заявили, что президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с митингующими и уехал из Черкасс.

Ранее сообщалось, что на акции националистов под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения. На Банковой выстроились несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции, националисты попытались прорвать кордон силовиков. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

Напомним, сегодня, 9 марта, около тысячи националистов вышли на Майдан Независимости в Киеве с требованием арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына, которых подозревают в махинациях с бюджетными деньгами.

Ранее журналисты программы "Наши деньги" выпустили серию расследованийо причастности Олега Гладковского, его сына и руководителей профильных предприятий к махинациям с бюджетными деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

По результатам коррупционного скандала президент Петр Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.