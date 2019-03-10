У Черкасах поліція затримала двох організаторів сутичок з поліцією

Їх підозрюють в організації вчинення хуліганських дій та нанесенні тілесних ушкоджень працівникам поліції

Полиция по фактам событий в центре Черкасс задержала двоих организаторов столкновений с полицией. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что сегодня, 10 марта, в рамках расследования уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 345 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, задержали двух человек. Их подозревают в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесении телесных повреждений работникам полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка.

Их задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным гражданам подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 марта в Черкассах во время акции националистов организации "Национальный корпус", которые требовали арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, произошли столкновения с правоохранителями.

Позже Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела по факту столкновений между представителями организации "Национальный корпус" и полицией. По данному факту следователями было открыто 2 уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Тогда сообщалось, что во время столкновений пострадали 15 правоохранителей, среди которых начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

В результате столкновений в Черкассах между представителями организации "Национальный корпус" и полицейскими с разными травмами в медицинские учреждения обратились 22 сотрудника полиции, 19 из которых были госпитализированы.