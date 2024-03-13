В Черкасской области арестовали два самолета и два вертолета коллаборантов из Крыма (фото)

В Черкасской области обнаружили и арестовали четыре воздушных судна, принадлежащих коллаборантам из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру .

Детали дела

В феврале 2024 года сообщено о подозрении 9-м украинским предпринимателям, зарегистрированным на территории АР Крым. Они занимаются рекреационным и агропромышленным предпринимательством.

В рамках уголовного производства установлено, что в собственности общества с ограниченной ответственностью, где подозреваемые являются учредителями и конечными бенефициарами, находится ряд объектов движимого имущества.

С целью блокирования движимых активов и предотвращения их перерегистрации на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества по ходатайству прокурора наложен арест на вертолеты и самолеты, принадлежащие обществу.

Какие самолеты и вертолеты удалось арестовать

По ходатайству прокуроров арестовано имущество, принадлежащее лицам, связанным с финансированием российской вооруженной агрессии против Украины.

Фото: Арестованное имущество (facebook.com)

Речь идет о 4 воздушных судах Ми-2 и 2 самолетах АН-2. Также арестовано имущество и корпоративные права предпринимателей на более 35 млн гривен.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как работники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, готовивших ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Накануне мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.