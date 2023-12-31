ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черкасской области умерла женщина, пострадавшая от ракетного удара 29 декабря

Смело, Воскресенье 31 декабря 2023 13:29
UA EN RU
В Черкасской области умерла женщина, пострадавшая от ракетного удара 29 декабря Фото: в Смеле умерла пострадавшая от ракетного удара женщина (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области скончалась женщина, пострадавшая от ракетного удара оккупантов по Смеле 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

"Российская ракета забрала жизни 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь. Но к сожалению", - написал Табурец.

Добавим, что это первая жертва в результате ракетной атаки. До этого местные власти сообщали о 8 пострадавших.

Напомним, 29 декабря, россияне ударили ракетой по жилому сектору в городе Смела Черкасской области. По последним данным, было повреждено более десятка частных домов.

Массовый удар по Украине

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 12:40 31 декабря в Киеве погибли 23 человека. Спасатели продолжают поисковую операцию в Шевченковском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес