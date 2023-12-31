В Киеве продолжает расти количество погибших, из-под завалов достали еще два тела

Количество погибших в результате недавней террористической атаки россиян на Киев увеличилось до 23. Спасатели достали из-под завалов еще два тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"К сожалению, тела погибших в результате ракетного удара продолжают находить. Спасатели достали из-под завалов еще одно тело", - пишет пресс-служба КГВА.

По состоянию на 12:35 известно о 22-х погибших в результате ракетного обстрела Киева 29 декабря.

Количество погибших снова возросло

В 12:52 КГВА сообщила о еще одном погибшем. К сожалению, количество жертв в результате террористической атаки россиян возросло до 23 человек.

День траура

Напомним о том, что 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью, 29 декабря, террористы нанесли самый массированный удар по территории Украины. В общем враг выпустил 36 БпЛА типа "Шахед" и десятки ракет, среди которых: Х-101/Х-555/Х-55, "Кинжал", Х-31П, Х-59. В частности россияне запустили 14 зенитные управляемые ракеты С-300, которыми попали по Харькову.

Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Над Киевом противовоздушная оборона уничтожила более 30 целей. В столице в результате атаки вспыхнул пожар в многоэтажках и на складе. Завалы на складе в Шевченковском районе продолжают разбирать.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.