ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спасатели нашли еще два тела в Киеве после атаки россиян 29 декабря

Киев, Воскресенье 31 декабря 2023 08:12
UA EN RU
Спасатели нашли еще два тела в Киеве после атаки россиян 29 декабря Иллюстративное фото: спасатели нашли еще два тела в Киеве после атаки россиян 29 декабря (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спасатели нашли тела еще двух погибших в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко и КГВА.

Мэр столицы сообщил об нахождении еще одного тела погибшего под завалами склада в Шевченковском районе.

"Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. В настоящее время количество жертв атаки на столицу 29 декабря - 18", - сообщил Кличко.

В то же время, начальник КГВА Сергей Попко утверждает, что число погибших составляет 19 человек.

"Еще двое погибших. Итого уже - 19! Спасатели продолжают обнаруживать жертв российского ракетного удара. Поисково-спасательная операция продолжается круглосуточно", - написал Попко.

Атака россиян по Киеву 29 декабря

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, выпустив около 160 ракет разных видов. В небе над Киевом украинская ПВО сбила более 30 вражеских целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших в результате атаки. Позже эта цифра выросла до 28. Также были подтверждены три смерти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстріл Києва
NEWS
Ночная атака россиян по Харькову: появились фото последствий
Ночная атака россиян по Харькову: появились фото последствий
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес