В Черкассах авария на ТЭЦ: люди остались без отопления и горячей воды

На Черкасской ТЭЦ произошла авария сегодня, 7 апреля. В результате чего жители города фактически остались без отопления и горячей воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Черкасс Анатолия Бондаренко во время видеообращения в Facebook.

"Мне позвонил директор Черкасской ТЭЦ и сообщил, что внутри станции произошла авария на сети ТЭЦ. Поэтому сейчас фактически останавливается работа по подаче тепла, горячего водоснабжения", - рассказал Бонадренко.

В свою очередь мэр призвал относиться к ситуации пониманием и отметил, что в настоящее время Черкасская ТЭЦ внепланово из-за аварии останавливается на ремонт.

"Что будет происходить дальше - будем информировать сразу", - добавляет Бондаренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской области сократили длительность комендантского часа.

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