На Черкащине погиб мобилизованный во время отправки в учебный центр: ТЦК отреагировали

Как сообщили, 22 августа со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных.

По информации, во время движения автомобиля солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович самовольно открыл боковую дверь и выскочил на ходу на проезжую часть, получив множественные травмы.

Военнослужащие оказали первичную помощь и вызвали скорую. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако 24 августа он скончался от полученных травм.

По факту трагедии полиция открыла производство и расследует обстоятельства происшествия.

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки способствует следствию и обещает привлечь виновных к ответственности.