На Черкащине погиб мобилизованный во время отправки в учебный центр: ТЦК отреагировали

Фото: Мобилизованный погиб в Смеле во время перевозки в учебный центр (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В городе Смела Черкасской области погиб военнообязанный во время перевозки в учебный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Как сообщили, 22 августа со сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных.

По информации, во время движения автомобиля солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович самовольно открыл боковую дверь и выскочил на ходу на проезжую часть, получив множественные травмы.

Военнослужащие оказали первичную помощь и вызвали скорую. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако 24 августа он скончался от полученных травм.

По факту трагедии полиция открыла производство и расследует обстоятельства происшествия.

Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки способствует следствию и обещает привлечь виновных к ответственности.

Несчастные случаи связанные с ТЦК в Украине

Заметим, что в Харькове мужчина погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Между тем, во Львовской области мобилизованный выпал из грузовика во время движения. Похожий случай этим летом произошел и в Киеве. Однако там мобилизованный упал с авто и погиб.

