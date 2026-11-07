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На Черкащине мужчину нашли мертвым после исчезновения в ТЦК: омбудсмен требует расследования

19:05 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (РБК-Украина Виталий Носач)

Житель Золотоноши умер после того, как его доставили в ТЦК, а судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину его смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

В августе работники ТЦК принудительно доставили Сергея в Звенигородку, что в 140 километрах от его дома.

По словам очевидцев, во время пребывания там у мужчины произошло эпилептическое приступ.

Несмотря на это, он прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным и направлен в штурмовую бригаду, которая отказалась его принимать.

В ТЦК утверждали, что после этого мужчину отпустили и взорвали, после чего связь с ним исчезла. Почти два месяца семья искала пропавшего, пока его не нашли мертвым в 120 километрах от дома.

По факту исчезновения полиция открыла уголовное производство по статье 115.1 Уголовного кодекса.

В то же время, судебно-медицинская экспертиза до сих пор не установила, что именно привело к гибели.

"Как мужчину, у которого, по свидетельствам очевидцев, произошло эпилептическое нападение, признали пригодным к военной службе? Почему после отказа штурмовой бригады Сергей оказался ночью вдали от дома, без телефона и денег? Что стало причиной его смерти?", - подчеркнул уполномоченный Дмитрий Лубинец.

Представитель омбудсмена в Черкасской области Марианна Нищенко находится на постоянной связи с семьей погибшего.

Ведомство уже направило официальные запросы в Генеральный штаб ВСУ, Офис Генерального прокурора, Военную службу правопорядка, а также областной ТЦК и полицию.

"Требую всестороннего, объективного и беспристрастного расследования. Необходимо установить полный маршрут Сергея, проверить действия всех причастных должностных лиц, выяснить обстоятельства его исчезновения и смерти и дать правовую оценку каждому решению и каждому действию", - заявил омбудсмен.

Напомним, что недавние скандалы вокруг действий военнообязанных и служащих Вооруженных сил Украины повлекли за собой значительный общественный резонанс.

В частности, в Черновцах правоохранители задержали руководителя отдела ТЦК и его подчиненных из-за подозрений в пытках, похищении людей и вымогательстве взяток.

На фоне многочисленных инцидентов в Министерстве обороны Украины четко разъяснили полномочия ТЦК во время военного положения.

В ведомстве подчеркнули, что территориальные центры комплектования являются органами военного управления, отвечающими за военный учет, призыв во время мобилизации и комплектования подразделений.

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