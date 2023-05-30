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"Укрэнерго" начало расследование из-за массовых отключений света

Новина українською →
Киев, Вторник 30 мая 2023 15:13
"Укрэнерго" начало расследование из-за массовых отключений света Фото: причину массовых отключений света будут расследовать (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

"Укрэнерго" начало расследование из-за массовых аварийных отключений света в Украине 30 мая. Точная причина инцидента пока не установлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По предварительным данным, около 13:00 в Украине аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Поэтому сработала автоматика и были обесточены потребители в нескольких областях.

Сейчас энергетики заживляют потребителей, свет обещают восстановить в ближайшие часы.

"Начато расследование причин инцидента. Отдельно подчеркиваем, что отключения произошли по техническим причинам и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Массовые отключения света

Сегодня жители ряда областей Украины сообщили о проблемах со светом. Аварийные отключения произошли в столице, Киевской, Кировоградской областях, Харькове, Днепре, Одессе, Полтаве, Сумах, Запорожье, Виннице.

Кроме того, свет исчез также в Молдове. Позже сообщили, что была отключена линия Бельцы - Днестровская ТЭЦ из-за перебоев в Винницкой области. В Молдове обесточены районы в центре и на юге страны.

В ДТЭК сообщили, что отключения света были вызваны срабатыванием автоматики на энергетической инфраструктуре. Сейчас электричество возвращают потребителям.

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