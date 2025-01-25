В Черкассах из-за российской дроновую атаку частично пропал свет

Чиновник рассказал, что под прицелом россиян была критическая инфраструктура Черкасской области.

Он также отметил, что последствия дронового удара уточняются.

"Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Все службы работают", - передал глава ОВА.

Руководитель администрации добавил, что больше информации о последствиях атаки "Шахедов" будет обнародовано позже.

Отметим, что этой ночью черкасские паблики писали о взрывах, которые были слышны около 01:15 и еще позже. В то время над регионом фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером накануне, 24 января, был зафиксирован запуск российскими захватчиками нескольких групп дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей объявили тревогу из-за угрозы ударов "Шахедами".

Также сообщалось, что уже ночью 25 января в Киеве были слышны взрывы на фоне вражеской атаки с применением беспилотников.

Позже также стало известно, что из-за атаки "Шахедов" в Киевской области в двух районах был поврежден жилой многоэтажный дом, и произошел пожар производственного предприятия. Обошлось без пострадавших.