Очередное изменение типа войны. У России больше нет военных целей, - Подоляк

Массовые ракетные обстрелы украинских городов в ночь с 31 декабря на 1 января свидетельствуют об очередных изменениях России в планах войны. Государство-агрессор стремится к большему количеству гражданских жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.