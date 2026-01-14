ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Очереди на АЗС? Власти Киева объяснили, хватит ли топлива на всех

Киев, Среда 14 января 2026 17:21
UA EN RU
Очереди на АЗС? Власти Киева объяснили, хватит ли топлива на всех В Киеве не будет ажиотажа на топливо (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Киевлянам не стоит ожидать паники на автозаправках, как это было в 2022 году. Власти уверяют, что логистика горючего отработана, а автозаправки имеют генераторные мощности, поэтому дефицита или очередей быть не должно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг КГГА.

Перебоев с топливом не будет

"У нас была встреча с представителями топливных сетей. Логистика отработана, в отличие от 2022 года. Автозаправки имеют генераторные мощности, и никакого ажиотажа с топливом быть не может", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

Торговые сети готовы к перебоям

Власти Киева также обсудили с ритейлерами ситуацию с возможными перебоями в работе магазинов из-за низких температур и частичных отключений электроэнергии.

"Большинство супермаркетов есть на нашей карте как "Пункты несокрушимости". Спасибо бизнесу за это", - добавил Пантелеев.

Ранее отдельные супермаркеты предупредили о временных сбоях в работе оборудования из-за погодных условий и частичных блэкаутов.

Ситуация с продуктами под контролем

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что обеспечение продуктами находится под контролем. Правительство координирует свои действия с торговыми сетями, чтобы избежать перебоев для жителей столицы.

Накануне в сети появилась информация, что крупные сетевые супермаркеты в Киеве закрываются из-за серьезных проблем со светом. Однако это оказалось неправдой.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев пальне Бензин
Новости
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП