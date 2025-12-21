RU

Общество Образование Деньги Изменения

В очередях на границе с Польшей - сотни авто: какие КПП наиболее загружены перед Рождеством

Фото: на границе с Польшей отмечены пиковые нагрузки из-за рождественско-новогодних праздников (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В праздничный период все пункты пропуска Львовщины работают с повышенной нагрузкой. На большинстве направлений зафиксированы очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Factbook 7 пограничного Карпатского пограничного отряда.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

За минувшие сутки государственную границу в пределах области пересекли почти 67 тысяч человек. При этом количество тех, кто въехал в Украину, превышает количество выездов более чем на 3,5 тысячи человек.

Чтобы сократить время ожидания, пограничники советуют планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток ниже.

Отдельно отмечается, что для автобусных перевозок действует электронная система еЧерга, где перевозчики самостоятельно бронируют время пересечения границы.

В то же время в "Шегинях" и "Краковце" система слотирования пока не работает, из-за чего автобусы оформляются без фиксированного времени и создают дополнительную нагрузку.

Пассажирам советуют заранее уточнять маршрут и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Для ускорения процедур увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и усилена координация с польской стороной.

Очереди по состоянию на 11:00 21 декабря

Выезд из Украины:

  • Краковец - 160 авто, 22 автобуса
  • Рава-Русская - 110 авто
  • Шегини - 90 авто, 19 автобусов
  • Смильница - 80 авто
  • Грушев - 80 авто
  • Угринов - 75 авто
  • Нижанковичи - 55 авто

Въезд в Украину:

  • Краковец - 500 авто
  • Шегини - 200 авто
  • Рава-Русская - 120 авто
  • Угринов - 80 авто
  • Нижанковичи - 70 авто
  • Грушев - 30 авто
  • Смильница - без задержек

Львовщина остается одним из самых загруженных приграничных регионов, особенно на направлении в Польшу.

Пограничники призывают следить за оперативными сводками и планировать поездки с учетом очередей, поскольку интенсивность движения может меняться в течение дня.

 

Напомним, что пассажиропоток на государственной границе стремительно растет в период новогодне-рождественских праздников. Только за выходные 13-14 декабря границу пересекли более 100 тысяч граждан.

Также мы писали, как проехать границу без очередей на Рождество и кого могут не выпустить из страны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

ПольшаГраница с Украиной