В очередях на границе с Польшей - сотни авто: какие КПП наиболее загружены перед Рождеством

В праздничный период все пункты пропуска Львовщины работают с повышенной нагрузкой. На большинстве направлений зафиксированы очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Factbook 7 пограничного Карпатского пограничного отряда.
Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".
За минувшие сутки государственную границу в пределах области пересекли почти 67 тысяч человек. При этом количество тех, кто въехал в Украину, превышает количество выездов более чем на 3,5 тысячи человек.
Чтобы сократить время ожидания, пограничники советуют планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток ниже.
Отдельно отмечается, что для автобусных перевозок действует электронная система еЧерга, где перевозчики самостоятельно бронируют время пересечения границы.
В то же время в "Шегинях" и "Краковце" система слотирования пока не работает, из-за чего автобусы оформляются без фиксированного времени и создают дополнительную нагрузку.
Пассажирам советуют заранее уточнять маршрут и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Для ускорения процедур увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и усилена координация с польской стороной.
Выезд из Украины:
Въезд в Украину:
Львовщина остается одним из самых загруженных приграничных регионов, особенно на направлении в Польшу.
Пограничники призывают следить за оперативными сводками и планировать поездки с учетом очередей, поскольку интенсивность движения может меняться в течение дня.
Напомним, что пассажиропоток на государственной границе стремительно растет в период новогодне-рождественских праздников. Только за выходные 13-14 декабря границу пересекли более 100 тысяч граждан.
Также мы писали, как проехать границу без очередей на Рождество и кого могут не выпустить из страны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.