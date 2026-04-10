Очередей больше нет? Что на самом деле происходит с местами в детсадах и какие есть альтернативы

Главное: Реальная ситуация: Очереди отсутствуют почти везде, кроме городов-миллионников и сателлитов Киева.

Очереди отсутствуют почти везде, кроме городов-миллионников и сателлитов Киева. Прифронтовые зоны: Полноценная работа садов невозможна из-за отсутствия укрытий.

Полноценная работа садов невозможна из-за отсутствия укрытий. Новый приоритет: Детсады готовят к приему детей в возрасте от 1 года.

Детсады готовят к приему детей в возрасте от 1 года. Денежная поддержка: Программа "еЯсла" позволяет получить 8 000 грн в месяц на няню или частный садик.

Где очереди остаются и почему садики не заполнены

По словам заместителя министра, демографические изменения привели к тому, что даже в крупных городах садики часто не работают на полную мощность. Однако картина не является однородной для всей страны.

"Конечно, я не говорю сейчас о прифронтовых регионах, где из-за отсутствия укрытий, так называемых подземных садиков, полноценных мест, где дети могут находиться полный день, доступ к очному обучению невозможен", - отметила Коновалова.

Она добавила, что исключениями из тенденции "без очередей" остаются города-сателлиты Киева и города-миллионники, а также отдельные густонаселенные районы, в частности в Киеве и Одессе.

Изменения для родителей: садики с 1 года и программа "еЯсла"

Из-за наличия свободных мест во многих регионах МОН планирует изменить фокус работы учреждений, ориентируясь на детей раннего возраста.

"Демографическая ситуация такая, что сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы садики заполнялись там, где есть места, детьми раннего возраста", - пояснила Анастасия Коновалова.

Если же в вашем районе очередь все еще существует и устроить ребенка сложно, государство предлагает альтернативное финансовое решение.

"В случае, если очередь существует, и ребенка проблематично устроить в детсад, украинцы могут воспользоваться программой "еЯсла" и получить 8 тысяч грн в месяц для возмещения услуг няни или частного детсада", - напомнила чиновница.

Кроме того, благодаря дерегуляции сектора, громады теперь имеют полномочия вводить собственные системы поддержки родителей в зависимости от потребностей местного населения.