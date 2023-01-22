Иллюстративное фото: в Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту (Getty Images)

София официально отвергла версию Кремля о том, что маршрут грузовика, который взорвался на Крымском мосту, начался в Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева в Twitter.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - подчеркнул Гешев.