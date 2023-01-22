В Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту
София официально отвергла версию Кремля о том, что маршрут грузовика, который взорвался на Крымском мосту, начался в Болгарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева в Twitter.
"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - подчеркнул Гешев.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что грузовик, который взорвался на Крымском мосту, якобы выехал из Болгарии.
Позже служба контрразведки Болгарии SANS начала расследование в связи с таким заявлением представителя страны-агрессора.
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