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В Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту

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София, Воскресенье 22 января 2023 17:34
В Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту Иллюстративное фото: в Болгарии установили, что страна не имеет отношения ко взрыву на Крымском мосту (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

София официально отвергла версию Кремля о том, что маршрут грузовика, который взорвался на Крымском мосту, начался в Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного прокурора Болгарии Ивана Гешева в Twitter.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - подчеркнул Гешев.

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что грузовик, который взорвался на Крымском мосту, якобы выехал из Болгарии.

Позже служба контрразведки Болгарии SANS начала расследование в связи с таким заявлением представителя страны-агрессора.

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Российская Федерация Болгария Взрыв Крымский мост
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