Мазут с затонувших российских танкеров может достичь Азовского моря: когда это произойдет

Авария на танкерах "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Уже через несколько дней мазут может достичь Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным Минэкологии, мазут с российских танкеров может достичь Азовского моря уже к 27-29 декабря. При этом, он все еще вытекает из одного из танкеров и уже достиг побережья Крыма.

Также наблюдается постепенное перемещение загрязнения в восточном направлении, в открытую акваторию Черного моря. По наблюдательным данным, 23 декабря пятно мазута сконцентрировалось в районе Керченского пролива. А уже в последующие дни мазут под влиянием ветровых условий и течений начал расширяться.

С 25 декабря из-за изменения синоптической ситуации прогнозируется постепенное движение нефтепродуктов в северо-западном направлении. Это вероятно создаст потенциальную угрозу достижения мазутом южного побережья Крыма. В дальнейшем мазут может снова распространиться на север от точки, где затонуло судно, в направлении Азовского моря на 27-29 декабря.

"Необходимо отметить, что на сегодня до сих пор остаются неизвестными точное количество мазута, что остается в затонувшей части судна и скорость вытекания мазута, которая может зависеть от гидрологических условий, степени разрушения корпуса судна и других факторов. Эти факторы создают значительную неопределенность в прогнозировании масштабов загрязнения", - заявили в министерстве.

Что предшествовало

Недавно из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Волны разрубили их почти пополам. Позже, через несколько дней после того стало известно, что возле порта "Кавказ" в Черном море потерпел крушение еще один танкер.

Больше о том, что произошло с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.

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