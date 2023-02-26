Из-за западных санкций Россия нарастила продажу нефтепродуктов в Северную Африку, - WSJ

Как пишет издание, такое увеличение закупки нефтепродуктов со стороны африканских стран обеспечило Москве определенное экономическое спасение. Таким образом, Россия имеет стабильный поток доходов. Однако у мирового сообщества это вызывает обеспокоенность по поводу действенности западных санкций против РФ.

"Европейские страны, на которые до войны приходилось около 60% российского экспорта нефтепродуктов, в последние месяцы сократили эти потоки. Запрет Европейского Союза на импорт российских нефтепродуктов, в частности дизельного горючего и бензина, вступил в силу в этом месяце вместе с мерами по ограничению цены, которую Россия зарабатывает на продажах в других странах", - говорится в статье.

При этом ранее санкции в основном действовали, но именно активное участие североафриканских стран сводит их действие к минимуму.

Так, в 2021 году Марокко закупило у России 600 000 баррелей. А вот в январе 2023 года это было до 2 миллионов баррелей, а в феврале в страну ожидается еще не менее 1,2 миллиона баррелей. Аналогичный подъем наблюдается и в Алжире и Египте.

А вот Тунис в 2021 году почти не покупал нефтепродукты у России. Однако в январе 2023 года страна взяла 2,8 миллиона баррелей российских нефтепродуктов и, как ожидается, импортирует еще 3,1 миллиона баррелей этого месяца.

Отметим, что последние поставки российских нефтепродуктов в указанные страны состоялись до вступления в силу последнего раунда санкций по торговле.

При этом по данным расследования, даты поставки в некоторые из указанных стран совпадают с датами, когда они отправляли нефтепродукты в европейские страны.

"Марокко, не имеющее предварительных данных о каком-либо значительном экспорте дизельного горючего, в прошлом месяце отправило 280 000 баррелей дизельного горючего на Канарские острова Испании и еще 270 000 баррелей в Турцию, что совпало с поступлением российского дизельного горючего в Марокко. дизельных грузов определить не удалось", - пишет WSJ.