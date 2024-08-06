Из-за запрета США бить ATACMS по аэродромам РФ, россияне успели эвакуировать Су-34, - Forbes

Этим летом у Украины была уникальная возможность атаковать российскую авиабазу "Малышево" и уничтожить там российскую авиацию. Однако Соединенные Штаты не позволили использовать для удара ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Известно, что в начале лета этого года 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России разместил десятки самолетов Су-34 на открытой стоянке на воронежской авиабазе "Малышево" на юге РФ, примерно в 160 км от границы с Украиной. Именно эти самолеты сбрасывают КАБы на территорию Украины.

"Воронежское "Малышево" достаточно хорошо защищенной базой, поэтому украинцы просили разрешить обстрелять эту базу своими лучшими ракетами армейского тактического ракетного комплекса американского производства. ATACMS практически невозможно перехватить. Но администрация президента США Джо Байдена сказала "нет", - пишет Forbes.

Тогда в Белом доме заявили, что ATACMS Украина может применять только на временно оккупированных территориях.

Разговоры о территории применения ATACMS были в пользу россиянам, и те успели вывести Су-34 из воронежского "Малышево" и других пограничных аэродромов. Теперь Су-34 базируются в сотнях миль от границы и стали неуязвимы как для украинских беспилотников, так и для ATACMS.

Как отмечают СМИ, если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на использование ATACMS для ударов по российским аэродромам, "может быть уже слишком поздно".

Что предшествовало

Во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине наносить удары по российской авиации , запускающей по украинской территории управляемые авиационные бомбы.

Известно, что Украина только однажды подтверждала удар ракетами ATACMS – по Крыму. Тогда в Генштабе официально заявили, что атаковали Керченскую паромную переправу.

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