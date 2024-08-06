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Через заборону США бити ATACMS по аеродромах РФ, росіяни встигли евакуювати Су-34, - Forbes

Вівторок 06 серпня 2024 18:50
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Через заборону США бити ATACMS по аеродромах РФ, росіяни встигли евакуювати Су-34, - Forbes Ілюстративне фото: РФ встигла евакуювати Су-34 з авіабази "Малишево" (facebook com inukraineofficial)
Автор: Наталія Кава

Цього літа Україна мала унікальну можливість атакувати російську авіабазу "Мальшево" та знищити там російську авіацію. Однак Сполучені Штати Америки не дозволили використати для удару ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Відомо, що на початку літа цього року 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії розмістив десятки літаків Су-34 на відкритій стоянці на воронезькій авіабазі "Мальшево" на півдні РФ, що приблизно в 160 км від кордону з Україною. Саме ці літаки скидають КАБи на територію України.

"Воронезьке "Мальшево" є досить добре захищеною базою, тому українці просили дозволити обстріляти цю базу своїми найкращими ракетами армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва. ATACMS практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США Джо Байдена сказала "ні", - пише Forbes.

Тоді у Білому дому заявили, що ATACMS Україна може застосовувати лише на тимчасово окупованих територіях.

Розмови щодо території застосування ATACMS були на користь росіянам, і ті встигли вивести Су-34 з воронезького "Мальшево" та інших прикордонних аеродромів. Тепер Су-34 базуються за сотні миль від кордону та стали невразливі як для українських безпілотників, так і для ATACMS.

Як зазначають ЗМІ, якщо Білий дім колись дасть дозвіл на використання ATACMS для ударів по російських аеродромах, "може бути вже надто пізно".

Що передувало

Під час саміту НАТО у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні завдавати ударів по російській авіації, яка запускає по українській території керовані авіаційні бомби.

Відомо, що Україна лише одного разу підтверджувала удар ракетами ATACMS - по Криму. Тоді у Генштабі офіційно заявили, що атакували Керченську поромну переправу.

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