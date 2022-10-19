Из-за войны в Украине. Производитель HIMARS увеличивает выпуск реактивных систем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Lockheed Martin Джима Тайклета.

Оборонный гигант Lockheed Martin планирует инвестировать 65 млн. долларов для ускорения работы подрядчиков по производству HIMARS. Тайклет заявил, что планируется нарастить производство РСЗО с 60 до 96 единиц в год, поскольку ожидается повышенный спрос на американские системы.

"Уже сейчас Lockheed модернизируют предприятие в штате Арканзас, а также обучают сотрудников для работы с несколькими высокотехнологичными линиями", - говорится в сообщении.

Летом американская армия запросила требование нарастить производство HIMARS до 96 в год в течение 6 лет. Увеличение спроса связано с войной на Украине. Она увеличила потребности как пусковых установок, так и ракет к ним, которые также производит Lockheed Martin. Другие страны также увидели эффективность американских РСЗО.