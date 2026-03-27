Из-за войны в Иране цены на нефть могут подскочить до рекордных отметок, - Bloomberg

Аналитики Macquarie Group Ltd. считают, что рынок столкнется с исторически высокими ценами в случае затяжного конфликта. Такое развитие событий предусматривает базовый сценарий (вероятность 40%), при этом более вероятным (60%) они считают окончание войны в конце этого месяца.

Аналитики убеждены, что если пролив долго будет оставаться закрытым, цены придется "поднять настолько высоко, чтобы уничтожить значительную часть мирового спроса на нефть".

Сроки его открытия, а также возможные повреждения энергетической инфраструктуры будут определять долгосрочные последствия для рынка сырьевых товаров.

По состоянию на пятницу нефть марки Brent стоила около 110 долларов за баррель после недавнего скачка до 119,5 доллара за баррель.

Что предшествовало

Напомним, после начала операции США и Израиля в Иране цены на нефть в мире резко выросли. Это связано с тем, что иранские войска заблокировали Ормузский пролив, через который страны Персидского залива поставляют нефть на мировой рынок.