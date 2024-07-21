Харрис сделала первое заявление после решения Байдена сняться с выборов

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена "заслужить и выиграть" номинацию на пост президента США от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерен заслужить и выиграть эту номинацию", - сказала она.

Гаррис сказала, что для нее большая честь получить поддержку Байдена, а также вызвалась соревноваться за номинацию.

Камала Харрис сделала первое заявление после обнародования президентом Джо Байденом решения о выходе из избирательной гонки.

Ранее сегодня Байден заявил, что снимается с выборов. Призывы, в том числе в Демократической партии, к Байдену отменить свое участие в выборах начались после провальных для действующего президента теледебатов с его конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом.

При этом Байден предложил кандидатом в президенты США вице-президента Камалу Харрис.

Что известно о Харрис - в материале РБК-Украина.

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