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В российской Махачкале прогремел сильный взрыв

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Махачкала, Понедельник 14 августа 2023 22:22
В российской Махачкале прогремел сильный взрыв Иллюстративное фото: в российской Махачкале прогремел сильный взрыв (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В российском городе Махачкала сегодня, 14 августа, вечером местные жители услышали сильный взрыв, после которого начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

В сети пишут, что в городе взрыв прогремел на автомобильной заправке. Там якобы горит около 10 автомобилей.

Как уточняют в Telegram-канале Mash, из-за взрыва на АЗС погибли по меньшей мере три человека, а больше 10 человек - обратились за помощью к медикам.

В сети пишут, что инцидент произошел на одном из самых людных мест в городе.

Обновлено 22:24

Как пишут российские Telegram-каналы, число погибших в Махачкале выросло до пяти.

При этом взрыв уже подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.

Обновлено 22:32

По информации Mash, известно уже о восьми погибших из-за взрыва. При этом огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. Их жителей экстренно эвакуируют.

Также в сети уточняют, что из-за взрыва в соседних зданиях повыбивало окна.

Обновлено 22:39

На заправке в Махачкале прогремели повторные взрывы, а площадь пожара составила 500 квадратных метров.

При этом в сети сообщают уже о десяти погибших.

Взрывы и пожары в России

Напомним, на территории России последнее время все чаще гремят взрывы и начинаются пожары.

К примеру, недавно сильный взрыв прогремел на оборонном заводе в городе Сергиев Посад Московской области. В результате инцидента пострадали десятки людей, также в сети сообщали о погибших.

Также сегодня взрыв раздался на Талинском нефтяном месторождении в Нягане.

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