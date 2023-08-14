В российской Махачкале прогремел сильный взрыв
В российском городе Махачкала сегодня, 14 августа, вечером местные жители услышали сильный взрыв, после которого начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.
В сети пишут, что в городе взрыв прогремел на автомобильной заправке. Там якобы горит около 10 автомобилей.
Как уточняют в Telegram-канале Mash, из-за взрыва на АЗС погибли по меньшей мере три человека, а больше 10 человек - обратились за помощью к медикам.
В сети пишут, что инцидент произошел на одном из самых людных мест в городе.
Обновлено 22:24
Как пишут российские Telegram-каналы, число погибших в Махачкале выросло до пяти.
При этом взрыв уже подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.
Обновлено 22:32
По информации Mash, известно уже о восьми погибших из-за взрыва. При этом огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. Их жителей экстренно эвакуируют.
Также в сети уточняют, что из-за взрыва в соседних зданиях повыбивало окна.
Обновлено 22:39
На заправке в Махачкале прогремели повторные взрывы, а площадь пожара составила 500 квадратных метров.
При этом в сети сообщают уже о десяти погибших.
Взрывы и пожары в России
Напомним, на территории России последнее время все чаще гремят взрывы и начинаются пожары.
К примеру, недавно сильный взрыв прогремел на оборонном заводе в городе Сергиев Посад Московской области. В результате инцидента пострадали десятки людей, также в сети сообщали о погибших.
Также сегодня взрыв раздался на Талинском нефтяном месторождении в Нягане.
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