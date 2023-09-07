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Под Киевом мужчина подорвал себя гранатой (видео)

Вишневое, Четверг 07 сентября 2023 20:12
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Под Киевом мужчина подорвал себя гранатой (видео) Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В городе Вишневое (Киевская область) сегодня, 7 сентября, погиб мужчина в результате взрыва гранаты.

Об этом рассказывает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Отмечается, что происшествие произошло около 16 часов. Жители города Вишневое сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.

Фото: Последствия взрыва (t.me/andrii_nebytov)

В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевской области обнаружили тело 47-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты М-50.

"По предварительным данным гражданин совершил самоубийство", - добавил Небытов.

Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.

Происшествия в Украине

Нетрезвый мужчина в центре Кропивницкого на АЗС угрожал людям взорвать гранату, но когда понял, что на место едет полиция, решил скрыться. Но стражи порядка, которым пришлось стрелять на предупреждение, задержали его.

Также мошенники использовали фотографию главы Минздрава Украины для продажи несуществующих лекарств. Правоохранителям удалось ликвидировать схему и задержать ее устроителей.

Недавно правоохранители задержали мужчину, начавшего стрельбу в центре Днепра. Местный житель из окна автомобиля выстрелил несколько раз из травматического пистолета

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