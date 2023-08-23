ВСУ продвинулись на трех направлениях: карты боев ISW

Россияне заявляют, что стянули на Купянское и Лиманское направления около 45 тысяч солдат, в то время как ВСУ продвинулись по меньшей мере на трех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 22 августа провели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска продвинулись юго-западнее Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска).

Пресс-офицер Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что российские войска вели наступательные действия вблизи Ольшан. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), но не захватили населенный пункт.

Российский источник утверждал, что русские войска продвигаются широким фронтом вдоль линии Синьковка-Ольшаны-Кисловка (до 20 км юго-восточнее Купянска). Российский источник утверждал, что русские войска продвинулись из района Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной) в сторону реки Северский Донец и начинают операции по форсированию реки.

Источник также утверждает, что российские войска продолжают продвигаться из Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) в район Серебрянского леса в направлении Серебрянки (10 км к юго-западу от Кременной), вошли в Торское (15 км к западу от Кременной), где в самом населенном пункте продолжаются бои, и находятся у окрестности Ямполевки (17 км к западу от Кременной).

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Купянском и Лиманском направлениях российские войска перебросили более 45 тыс. военнослужащих, 500 танков, 500 БМП, 300 артиллерийских систем и 150 реактивных систем залпового огня.

Российские источники утверждали, что 22 августа российские обстрелы были нанесены украинским наземным линиям связи (GLOCs) в тыловых районах вдоль линии Купянск-Сватово. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска уничтожили или серьезно повредили основные переправы через реку Оскол в районе Купянска, в том числе автомобильный мост в Купянске, железнодорожный мост возле Кившаровки (9 км к юго-востоку от Купянска), а также переправы возле Сенькового (20 км юго-восточнее Купянска) и Боровой (30 км западнее Сватового).

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 22 августа. Министерство обороны (МО) России утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Петропавловки (7 км восточнее Купянска), Синьковки, Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), Райгородки (12 км западнее Сватового), Торского , Серебрянское лесничество, южнее Дибровы.

Российские источники утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали в районе Новоселовского, Кременного, Серебрянского лесничества, Торского и линии Ямполевка-Торское.

Бои на Донбассе

Украинские войска 22 августа совершили наступательные действия в районе Бахмута и, как сообщается, продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают вести наступательные действия в Бахмутском направлении. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы достигли ограниченных успехов вблизи Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Другой российский "военкор" вечером 21 августа заявил, что украинские силы атаковали в районе Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута).

22 августа российские войска вели наступательные операции вокруг Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Российские источники утверждали, что российские силы безуспешно контратаковали вблизи Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Российские войска 22 августа вели наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но никакого подтвержденного или заявленного продвижения не предпринимали. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Авдеевки, Марьинки (на западной окраине Донецка) и Новомихайловки (10 км к югу от Марьинки). На кадрах, опубликованных 22 августа, видно, как подразделения 103-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) действуют вблизи Марьинки.

Министерство обороны России заявило, что 22 августа украинские войска совершили неудачные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Авдеевки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Российский источник утверждает, что 22 августа украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области, но не продвинулись. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска ведут постоянные штурмы вблизи Павловки (30 км юго-западнее Донецка) и Никольского (27 км юго-западнее Донецка).

Российские источники утверждают, что 22 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия вдоль административной границы между Донецкой и Запорожской областями, но не продвигались. Украинский Генштаб не сообщал о наступательной активности Украины в районе границы Донецко-Запорожской области, хотя российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали безуспешные штурмы вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки). .

Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские войска пытаются окружить группу российских войск, которая удерживает выступление близ Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский батальон "Восток", сейчас воюющий под Урожайным, заявил, что украинские силы усиливают удары по российской транспортной технике вдоль сельских дорог в 5-7 километрах от фронта в районе границы Донецко-Запорожской области.

22 августа украинские войска продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области и добились дальнейших незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что украинские силы продвинулись дальше к юго-востоку Работиного (10 км к югу от Орехова).

Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что украинские силы незначительно продвигались к западу от Новопокровки (13 км юго-западнее Орехова). Украинская 47-я механизированная бригада 22 августа опубликовала видео, на котором видно, как ее личный состав успешно эвакуирует мирных жителей из Работиного. 47 механизированная бригада заявила, что ее личный состав прорвал многоэшелонную российскую оборону в районе Работиного и вошел в населенный пункт.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия на мелитопольском (западе Запорожской области) направлении. Министерство обороны (МО) России утверждало, что российские силы отразили украинские штурмы в районе Балки Успеновки (11 км к юго-востоку от Орехова) и Работиного.

Российские военные блоггеры продолжали утверждать, что украинские войска закрепились на северных окраинах Работиного и что большая часть населенного пункта в настоящее время является предметом борьбы. Один российский военный блоггер утверждал, что украинские силы контролируют по крайней мере половину Работиного и что подразделения 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), 7-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии, 810-й пехотной бригады (Тихоокеанского флота) и 1430-й мотострелковый полк территориальных войск (ТРО) активно отражают украинские наступления в этом районе.

Другие российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжают отражать время от времени украинские атаки на российские позиции в южном Работино и что украинские войска совершили неопределенное продвижение в направлении Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Российские источники утверждали, что 22 августа российские силы успешно контратаковали на западе Запорожской области. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска контратаковали украинские силы в центре Работиного в ночь с 21 на 22 августа и отразили позиции. Один военкор утверждал, что 22 августа российские войска продолжали оттеснять украинские силы из центра Работиного на северную окраину населенного пункта. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

22 августа российский военный блоггер заявил, что украинские десанты продолжают действовать поблизости и на островах в дельте Днепра. Он утверждал, что российские силы уничтожили один украинский катер и отразили другой, пытавшийся приземлиться на остров Белогрудый (22 км юго-западнее Херсона). Он утверждал, что украинская группировка высадилась на острове Мелики юго-западнее Херсона и разместила наблюдательный пункт.

Минобороны России заявило, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы в ночь на 21 августа сбили два украинских беспилотника, пытавшихся поразить неопределенные цели в Крыму.

Минобороны России заявило, что российская авиация уничтожила два украинских плавсредства у острова Змеиный в Одесской области и других районах Черного моря. Минобороны России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как российские самолеты уничтожили скоростной украинский катер к востоку от острова Змеиный 22 августа. Минобороны России также заявило, что российская авиация в ночь с 21 на 22 августа уничтожила украинский разведывательный катер вблизи неопределенного российского газодобывающего объекта в Черном море.

Украинская разведка сообщила, что российские чиновники намерены построить водные препятствия у Керченского моста и, возможно, еще больше ограничить морское движение через Керченский пролив. Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 22 августа сообщило, что российские чиновники намерены потопить не менее шести паромов у Керченского моста и установить между затонувшими судами заграждения для создания защитной полосы перед мостом.

Ростов-на-Дону, Ростовская область, является критически важным морским материально-техническим центром для российских сил, в том числе для операций в Сирии, и дальнейшие ограничения в Керченском проливе могут усложнить российское морское материально-техническое обеспечение. 20 августа пресс-секретарь Южного оперативного командования ВСУ капитан первого ранга Наталья Гуменюк сообщила, что российские инспекции гражданских судов привели к тому, что у Керченского пролива образовалась очередь от 30 до 40 судов. Строительство водных препятствий, вероятно, увеличит задержки гражданского морского движения в Россию через Керченский пролив.

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