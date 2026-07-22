Гигант морских перевозок Maersk прекращает работу в украинском порту из-за ударов РФ

Один из самых крупных контейнерных перевозчиков мира Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт. Причиной послужила текущая ситуация безопасности в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Maersk .
В Maersk сообщили, что оператор компании больше не имеет возможности продолжать сервис в Украину через Черноморский рыбный порт (ЧРП).
Причиной назвали текущую ситуацию, влияющую на операционную деятельность - то есть риски в Черном море, выросшие в последние недели из-за усиления российских атак.
"В этой связи наш сервис через Черноморский рыбный порт временно приостанавливается к дальнейшему сообщению", - говорится в сообщении.
Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, будет перенаправлено в румынский порт Констанца.
Все импортные отправления, предназначенные для Черноморска, которые находятся в Порт-Саиде или ожидаются там, тоже перебросят в Констанцу.
Для экспортных букингов из порта погрузки Черноморск Maersk предложил бесплатную отмену – без штрафов за отмену или внесение изменений.
В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта подчеркнули, что речь идет не о приостановке работы порта "Черноморск", а лишь о сервисе Maersk на одном из терминалов Черноморского рыбного порта.
Это два отдельных оператора, работающих в одной акватории.
ГП "Морской торговый порт «Черноморск" - один из крупнейших портов страны и часть портов Большой Одессы - продолжает работу в штатном режиме.
Через его терминалы проходит значительная доля экспорта и импорта, а украинский морской коридор остается функциональным.
"Несмотря на целенаправленные российские атаки на портовую инфраструктуру, оснований говорить о прекращении работы морского порта "Черноморск" нет, - отметили в министерстве.
Важно различать ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и Черноморский рыбный порт - это два отдельных портовых оператора, работающих в акватории морского порта Черноморск.
Напомним, еще в начале прошлой недели финансовая газета Financial Times сообщала, что судовладельцы массово избегают портов Одессы из-за усиления российских атак – стоимость страхования грузов резко возросла, а отдельные трейдеры вообще приостановили закупки зерна.
За последние недели россияне резко усилили атаки на суда, следующие в украинские порты.
21 июля российские дроны атаковали танкер Gas Lisbon под флагом Либерии - судно следовало из Египта в украинский порт Рени, а в момент удара находилось примерно в 20 морских милях от румынского побережья.
Двумя днями ранее, 19 июля, ракетным ударом РФ был поражен сухогруз GOLDEN LEO с зерном вблизи Одессы - по обновленным данным, атака унесла жизни 10 моряков.