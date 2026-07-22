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Гигант морских перевозок Maersk прекращает работу в украинском порту из-за ударов РФ

16:00 22.07.2026 Ср
3 мин
Куда Maersk перенаправит грузы, которые уже находятся в пути?
aimg Валерия Абабина aimg Юрий Дощатов
Фото: Maersk прекращает работу в украинском порту (Getty Images)

Один из самых крупных контейнерных перевозчиков мира Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт. Причиной послужила текущая ситуация безопасности в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Maersk .

В Maersk сообщили, что оператор компании больше не имеет возможности продолжать сервис в Украину через Черноморский рыбный порт (ЧРП).

Причиной назвали текущую ситуацию, влияющую на операционную деятельность - то есть риски в Черном море, выросшие в последние недели из-за усиления российских атак.

"В этой связи наш сервис через Черноморский рыбный порт временно приостанавливается к дальнейшему сообщению", - говорится в сообщении.

Куда пойдут грузы

Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, будет перенаправлено в румынский порт Констанца.

Все импортные отправления, предназначенные для Черноморска, которые находятся в Порт-Саиде или ожидаются там, тоже перебросят в Констанцу.

Что с экспортом

Для экспортных букингов из порта погрузки Черноморск Maersk предложил бесплатную отмену – без штрафов за отмену или внесение изменений.

В Мининфраструктуры уточнили: сам порт "Черноморск" работает

В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта подчеркнули, что речь идет не о приостановке работы порта "Черноморск", а лишь о сервисе Maersk на одном из терминалов Черноморского рыбного порта.

Это два отдельных оператора, работающих в одной акватории.

ГП "Морской торговый порт «Черноморск" - один из крупнейших портов страны и часть портов Большой Одессы - продолжает работу в штатном режиме.

Через его терминалы проходит значительная доля экспорта и импорта, а украинский морской коридор остается функциональным.

"Несмотря на целенаправленные российские атаки на портовую инфраструктуру, оснований говорить о прекращении работы морского порта "Черноморск" нет, - отметили в министерстве.

Важно различать ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и Черноморский рыбный порт - это два отдельных портовых оператора, работающих в акватории морского порта Черноморск.

Напомним, еще в начале прошлой недели финансовая газета Financial Times сообщала, что судовладельцы массово избегают портов Одессы из-за усиления российских атак – стоимость страхования грузов резко возросла, а отдельные трейдеры вообще приостановили закупки зерна.

За последние недели россияне резко усилили атаки на суда, следующие в украинские порты.

21 июля российские дроны атаковали танкер Gas Lisbon под флагом Либерии - судно следовало из Египта в украинский порт Рени, а в момент удара находилось примерно в 20 морских милях от румынского побережья.

Двумя днями ранее, 19 июля, ракетным ударом РФ был поражен сухогруз GOLDEN LEO с зерном вблизи Одессы - по обновленным данным, атака унесла жизни 10 моряков.

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