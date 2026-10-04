Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека

Напомним, российские войска утром 4 октября снова нанесли удар по Северному мосту в Киеве. Дрон попал в дорожное полотно.

Некоторые троллейбусы и автобусы изменили движение из-за последствий удара по мосту.

Кроме того, в результате вражеского удара по Северному мосту была повреждена тепломагистраль. Поэтому в Деснянском районе столицы временно прекратили подачу горячей воды.