ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за удара по Хмельницкой области ряд поездов опаздывает и следует в объезд: список

Новина українською →
Суббота 13 мая 2023 07:29
Из-за удара по Хмельницкой области ряд поездов опаздывает и следует в объезд: список Фото: из-за удара по Хмельницкой области ряд поездов опаздывает и следует в объезд (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В результате ночных ударов по Хмельницкой области временно ограничено движение поездов в регионе, часть из них будет следовать по объездному пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов на данный момент:

  • №38/36 Ужгород, Перемышль - Одесса;
  • №119 Запорожье - Львов;
  • №139 Киев - Каменец-Подольский;
  • 85/233 Покровск, Днепр — Львов;
  • №716 Перемышль - Киев.

"Больше деталей будет сообщено позже. Просим сохранять спокойствие, не выкладывать фото/видеоматериалы с места происшествия до их официального обнародования Генштабом, следите за обновлениями", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Ранее мы писали, что в Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов.

В Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО.

Также в Николаеве раздались взрывы, есть пострадавшие. Сообщается, что повреждены предприятия и жилые дома. По меньшей мере, три человека в результате обстрелов получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Вторжение России в Украину вибухи
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть