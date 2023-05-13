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Через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і слідує в об'їзд: список

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Субота 13 травня 2023 07:29
Через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і слідує в об'їзд: список Фото: через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і йде в об'їзд (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок нічних ударів по Хмельницькій області тимчасово обмежено рух поїздів у регіоні, частина з них прямуватиме об'їзною колією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".

Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'яти рейсів на даний момент:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;
  • №119 Запоріжжя – Львів;
  • №139 Київ – Кам'янець-Подільський;
  • 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • №716 Перемишль - Київ.

"Більше деталей буде повідомлено пізніше. Просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом, стежте за оновленнями", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Раніше ми писали, що у Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів .

На Київщині сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО .

Також у Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі. Повідомляється, що пошкоджено підприємства та житлові будинки. Щонайменше троє людей внаслідок обстрілів отримали поранення.

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