Через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і слідує в об'їзд: список

Фото: через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і йде в об'їзд (uz.gov.ua)

Внаслідок нічних ударів по Хмельницькій області тимчасово обмежено рух поїздів у регіоні, частина з них прямуватиме об'їзною колією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".