Из-за удара по многоэтажке в Киеве пострадали три человека, появились фото последствий

Из-за удара российских оккупантов по многоэтажке в Киеве трое пострадавших. Несколько десятков человек удалось эвакуировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Российские военные нанесли удар БПЛА по 9-этажному жилому дому в Голосеевском районе. Попадание произошло на уровне 8-9 этажей с последующим горением", - говорится в заявлении.
Спасателям удалось эвакуировать 25 человек.
Кроме того, в результате вражеского удара вспыхнул пожар на площади 50 кв. м, которую спасатели ликвидировали.
Фото: последствия вражеского удара по многоэтажке в Киеве (ГСЧС)
Напомним, в Голосеевском районе из-за обстрела поврежден 9-этажный жилой дом. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в доме возник пожар на уровне с четвертого по девятый этажи.
Киевская МВА сообщила, что в результате вражеской атаки погиб один человек, но позже уточнила, что эта информация не подтвердилась.
Отметим, сегодня российские оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на проезжую часть дороги.
Кроме того, 2 сентября оккупанты атаковали Киев, после вражеского удара в столице вспыхнул пожар. Возгорание в Голосеевском районе ликвидировали спасатели.
РБК-Украина также писало, что вчера россияне ударили беспилотниками по складскому зданию в Киеве.