Из-за Трампа европейские разведки опасаются делиться секретами с США, - Politico
Из-за президента США Дональда Трампа европейские разведки опасаются делиться с развеуправлеиями страны. Это связано с его отношением к разглашению секретных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, союзники США, которые регулярно обмениваются разведданными с США, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, "весьма склонной к утечкам администрации Трампа", но "их возможности ограничены".
Журналисты уточняют, что эти страны давно беспокоились, что "послужной список" Трампа по раскрытию секретной информации продолжится и во второй срок.
"Эта тревога усилилась после того, как Конгресс одобрил его спорные выборы по надзору за разведывательными операциями и на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже используются не по назначению", - говорится в статье.
Но сотрудничество мировых разведок в области сбора и обмена разведданными имеет глубокие корни - и его "будет нелегко распутать".
"Нельзя просто так щелкнуть выключателем", - заявил североевропейский военный чиновник, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения деликатных отношений в разведке.
Тем не менее издание приводит пример, когда Трамп разместил в Twitter совершенно секретное изображение места запуска иранской ракеты и поделился крайне конфиденциальной израильской разведывательной информацией с министром иностранных дел России.
Бывший высокопоставленный сотрудник британской внешней разведки MI6 заявил, что, когда дело касалось особо секретных проектов, служба была осторожна в отношении того, что разглашать во время первой администрации Трампа. MI6 отказалась комментировать эту историю.
"Всегда так, заметьте, при любой администрации мы не просто так открываем данные. Но в прошлый раз с Трампом мы были еще осторожнее, и мне трудно поверить, что служба не будет немного более осторожной на этот раз", - сказал бывший чиновник.
Обеспокоенные иностранные партнеры, возможно, надеются, что им удастся больше иметь дело с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и меньше с директором Национальной разведки Тулси Габбард.
Рэтклифф занимал пост директора национальной разведки во время первой администрации Трампа и считался "одним из наименее противоречивых кандидатов в кабинет Трампа, несмотря на прошлые опасения, что он политизировал разведку".
"Хотя роль директора национальной разведки в основном бюрократическая, она будет курировать 18 агентств, входящих в разведывательное сообщество США, и выступать в качестве главного советника президента по вопросам разведки", - констатирует Роlitico.
Важно и то, что опасения предствителей разведок вряд ли можно назвать чисто гипотетическими. Дело в том, что спустя месяц своего второго срока администрация Трампа уже столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении с конфиденциальной информацией.
"ЦРУ отправило несекретное электронное письмо, в котором были перечислены имена и первые буквы фамилий недавно нанятых аналитиков и оперативников, многие из которых были наняты для работы с Китаем, в Управление кадровой политики в попытке выполнить усилия администрации по сокращению федеральной рабочей силы - потенциально подвергая их прослушиванию со стороны иностранных противников", - описывают журналисты детали случая, которые подтверждают указанные выше опасения.
Однако дисбаланс информации, которой обмениваются США и их партнеры, означает, что "они могут потерять больше, если вступят в противоречие с Трампом, учитывая его зачастую транзакционный подход к международным делам".
Соединенные Штаты исторически были крупнейшим поставщиком разведданных среди партнеров Five Eyes и за их пределами. Американская разведка сыграла решающую роль в предупреждении и активизации союзников в Европе о планах Кремля вторгнуться на Украину за несколько месяцев до того, как российские танки пересекли границы страны.
"Речь идет не только о том, чтобы делиться, но и получать. Глаза и уши США крайне важны для Украины", - заявил немецкий чиновник, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не уполномочен общаться с прессой.
Но на фоне опасений представителей некоторых европейских разведок, есть и те, "кто продолжают вести дела как обычно".
"Наша политика не изменилась", - сказал Каупо Росин, директор внешней разведки Эстонии.
Но "другие были более обеспокоены" и заявили, что "политическое доверие к США ослабевает".
"Это затрагивает все элементы национальной безопасности, включая ИС. Но на повседневном уровне с профессионалами в области разведки я не думаю, что есть проблема - пока", - сказал бывший британский военный.
Ситуация в разведке и армии США
Недавно Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки. Ранее она называла Украину "вторым Афганистаном". Кроме того, Габбарт также отличилась заявлениями о "биолабораториях" в Украине.
Отметим, что в начале февраля всем сотрудникам ЦРУ предложили уволиться и получить компенсацию. В федеральном правительстве США работают около 2,4 миллиона человек, которые подпадают под программу т.н. "выкупа" или отсроченной отставки.
Кроме того, Трамп и министр обороны Пит Хэгсет уволили ключевых командующих армии. Новым командующим Объединенного комитета начальников штабов стал Джон Кейн, который не является четырехзвездочным генералом.
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