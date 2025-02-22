Через Трампа європейські розвідки побоюються ділитися секретами зі США, - Politico

Через президента США Дональда Трампа європейські розвідки побоюються ділитися з розвідуправліннями країни. Це пов'язано з його ставленням до розголошення секретних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, союзники США, які регулярно обмінюються розвідданими зі США, шукають способи захисту цілком секретної інформації від, як вони очікують, "вельми схильної до витоків адміністрації Трампа", але "їхні можливості обмежені".

Журналісти уточнюють, що ці країни давно турбувалися, що "послужний список" Трампа з розкриття секретної інформації продовжиться і на другий термін.

"Ця тривога посилилася після того, як Конгрес схвалив його суперечливі вибори з нагляду за розвідувальними операціями і на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже використовують не за призначенням", - ідеться в статті.

Але співпраця світових розвідок у сфері збору та обміну розвідданими має глибоке коріння - і її "буде нелегко розплутати".

"Не можна просто так клацнути вимикачем", - заявив північноєвропейський військовий чиновник, якому, як і іншим, було надано анонімність для обговорення делікатних відносин у розвідці.