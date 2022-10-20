Из-за террора РФ. Львовская область ожидает почти 100 тысяч переселенцев

В некоторых областях Украины нет возможности начать отопительный сезон, поэтому Львовская область ожидает прибытия еще около 100 тысяч вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Это лишь предварительные подсчеты. Люди будут нуждаться в тепле и базовых условиях для проживания", - говорится в сообщении.

По словам Козицкого, сейчас проходят ремонты общежитий, которые долгое время не использовали. Именно поэтому нужна помощь от партнеров, чтобы сделать это быстрее и больше, а также обустроить это временное жилье всем необходимым. Также ОВА работает над обеспечением всех жителей области электричеством, водоснабжением, создает стационарные и мобильные пункты обогрева.

"Поблагодарил народ и власть Республики Польша за всестороннюю поддержку Украины в это сложное для нас время. С такими союзниками эта борьба дается легче", - добавил Козицкий.