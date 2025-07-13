Почему Киев при СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом

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Какие уникальные и малоизвестные локации в центре Киева могут скоро открыть для туристов?

Почему памятника княгине Ольге на Михайловской площади могло не быть?

Почему вряд ли можно восстановить Десятинную церковь?

Почему до сих пор не реставрируют дом выдающегося авиаконструктора Сикорского?

Как Троещину и Борщаговку при СССР спланировали неудобными для жителей?

Какие наиболее проблемные локации Киева и как это изменить?

15 лет назад краевед и исследователь из общественной организации "Украина Инкогнита" Егор Кравец начал исследовать историю и архитектуру Киева и Украины. Сначала просто фотографировал интересные места для медиа. Со временем заметил, что каждый раз ему хотелось узнать об этих местах больше, и его это затянуло.

"Меня удивляет буквально каждый раз, когда кажется, что уже смотреть нечего и что я видел это тысячу раз, но все равно всегда найдется что-то интересное и новое", – говорит Егор.

Вместе с исследователем РБК-Украина прогулялось по части центра столицы и узнало, какие истории скрывают дворики зданий, как развивались районы столицы и почему Киев больше напоминает не европейские города, а тяготеет к Азии.

О Михайловском соборе и истории древнего Киева

– Мы сейчас в центре Киева, недалеко от Михайловской площади. Какие исторические события пережили эти места?

– Киев – как торт, у него много слоев. И буквально каждое место интересное. Какую-то историю может рассказать буквально каждое здание. Мы сейчас в центре – в городе Изяслава, Ярослава Мудрого. Это история, и в нее вплетается нынешняя жизнь. Мы видим возле Михайловского стену памяти наших воинов. Гуляя здесь, мы можем вспомнить, как во времена Майдана в Михайловском звонили в набат колокола впервые за 800 лет.

До этого первоначальный собор снесли большевики, потом его отстроили, и Клинтон выступал на этой площади. Здесь также была резиденция греко-католического епископа, а еще до того собор каким-то образом выстоял во время татарских и монгольских набегов.

В древнюю историю Киева неразрывно вплетаются современные события (Виталий Носач/РБК-Украина)

Еще раньше его строил внук Ярослава Мудрого, который бежал в Европу и чьего сына короновал Папа Римский, а к нему самому обращался "король Руси". А также здесь были найдены остатки различных усадеб, в частности древнерусского художника. И все это – практически в одном месте.

В центре Киева, где ни копнешь, почти везде будут остатки древнерусского города. Например, на Подоле в 1980-х во время прокладки линии метро, где сейчас Контрактовая Площадь, обнаружили деревянные хаты 10-11 века. Их откопали и отправили в музей Пирогово, но там так и не восстановили эти хаты, и эти бревна там до сих пор просто лежат. Хотя из них стоило бы сделать уникальные экспонаты.

Во время строительства метро на Подоле при СССР обнаружили деревянные хаты 10-11 века (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие малоизвестные туристам места есть на территории Михайловского собора?

– На территории Михайловского есть трапезная церковь, у которой деревянная крыша. Это был когда-то стандарт для Киева. А само сооружение сохранилось со времен Гетманщины. Это барокко начала 18 века. В 1990-е годы ей только восстановили гонтовые верхи. Если не обращать внимание на баню, то легко представить, как состоятельные киевляне во времена Хмельницкого, Мазепы и потом – во времена Разумовских жили в похожей архитектуры домах.

Рядом также есть старинный погреб метров под сто коридоров. Там в древности монастырская братия держала разную утварь и продукты. Интересно, что и в наше время монахи тоже туда картошечку клали.

Сейчас заповедник "Древний Киев" хочет делать сюда экскурсии. Когда его возглавил наш коллега Роман Маленков, мы подробнее начали изучать документы и получили доступ к различным ранее закрытым местам, которые он планирует открыть для граждан.

Единственное сооружение со времен Гетманщины, которое сохранилось на территории Михайловского. Примерно так выглядело жилье тогдашних состоятельных киевлян (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также возле собора можно увидеть купол, под которым находятся остатки надвратной церкви монастыря конца 12 века. И в Киеве это единственное место, где древние стены из плинфы открыты на более 80 сантиметров высотой. Сейчас в павильоне продолжаются работы археологов, но вскоре здесь тоже будет музей.

Сложно представить, что у советской власти поднялась рука снести величественный Златоверхий собор, а также его соседку, девятисотлетнюю Трехсвятительскую церковь, и на их месте начать строительство сталинского правительственного центра с колоссальным памятником Ленину по центру. Хорошо, что успели выстроить только здание нынешнего МИДа.

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О большевиках, памятнике княгине Ольге и Десятинной церкви

– Как в целом изменилось лицо Киева после прихода сюда большевиков?

– Им мешала украинская культура, и они ее уничтожали. Из того, что задокументировано – в Киеве было разрушено более 60 храмов. Но это минимальные подсчеты. И кто знает, сколько при Российской империи было снесено деревянных казацких церквей, которые находились в отдаленных окрестностях.

Я сейчас наполняю сайт "Украинское барокко". И я открыл для себя, что объектов этого стиля были не десятки, а сотни. И многие из них действительно истребили еще при царях Романовых. В частности, после того, как в начале 19 веке вышел указ о запрете строительства храмов "малороссийского" вкуса. От деревянного барочного наследия уцелели крохи. Целый пласт утрачен.

Большевики хотели застроить центр Киева монументальными правительственными зданиями, из которых построили лишь то, где сейчас находится МИД (Виталий Носач/РБК-Украина)

Первый памятник княгине Ольге на Михайловской площади установили в 1911 году. Скульптор Иван Кавалеридзе тогда выполнил его из бетона. Но этого монумента здесь могло не быть. Сначала украинская община инициировала установление здесь первого в городе памятника Тарасу Шевченко.

Но российские деятели Киева начали сопротивляться. Поэтому наша выдающаяся княгиня выступила как своеобразный "анти-Шевченко". И для убедительности поставили не только Ольгу, а еще апостола Андрея и создателей азбуки для славян Кирилла и Мефодия. Компания легендарных персонажей из достаточно отдаленных исторических эпох. Но хорошо все же, что в 1996 году всю группу восстановили, еще и в мраморе.

Если свернуть с Михайловской площади во дворик за Дипломатической академией, возле ресторана "Княжий Град", мы зайдем в город Владимира, откуда Киев начинался. Здесь был фактически правительственный центр города при следующих князьях, потомках Крестителя. Некоторые из них могли удерживать власть совсем короткий период, и потом их свергали братья-конкуренты.

Те, кто хотя бы десятилетие занимал киевский престол, обычно успевал построить определенные знаковые сооружения. В частности праправнук Владимира Великого соорудил на этом месте Федоровский монастырь. Это был князь Мстислав, но крещен был как Федор, поэтому собственно монастырь имеет такое название. Наиболее древней церковью Киева была Десятинная, а эта – примерно на 100 лет моложе.

Во дворике за углом от ресторана "Княжий Град" стоял Федоровский монастырь, один из древнейших в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Летом 1651 года литовское войско Януша Радзивилла временно вошло в Киев во время войны Речи Посполитой с казаками Богдана Хмельницкого. С Радзивиллом был его придворный художник, голландец Абрахам ван Вестерфельд. Считается, что он застал руины Федоровского собора и такими их нарисовал.

Сейчас под нами лежит фундамент этого храма. Мое частное мнение - это единственный древнерусский памятник, который после войны стоило бы воссоздать. Собор не будет влиять на общую архитектурную среду, а во дворике будет привлекательной туристической и образовательной локацией. Здесь можно сделать атмосферную обстановку древнерусского двора, потому что в Киеве пока нет такого места, где можно себе представить княжескую эпоху.

Если выйти из дворика в другую сторону, мы попадем на улицу Владимирскую. Здесь мы видим здание бывшего Земельного банка. Сегодня оно более известно как Центральный телеграф. Возведено оно было в 1903 году по проекту архитектора Александра Кобелева. Это оригинальная архитектура модерна с элементами неорусского стиля.

Архитектура здания сочетает оригинальные элементы модерна и неорусского стиля (Виталий Носач/РБК-Украина)

Здесь сверху есть декоративные элементы, соответствующие по декору украшениям времен Киевской Руси. Как будто есть российские маркеры, типа кокошника над окном, но присутствие признака нашей глубокой истории делает в целом дом очень киевским по духу.

Также дальше по Владимирской, 7, в сторону Андреевского спуска есть дом, где жил Иван Нечуй-Левицкий. Но, к сожалению, нет ни одной таблички, которая бы об этом рассказывала людям.

– Дальше мы идем в сторону места, где была когда-то самая древняя в Киеве церковь, Десятинная. Говорят, вопрос восстановления Десятинной церкви не стоит, потому что неизвестно, как она выглядела на самом деле.

– Где-то так и есть. Десятинную церковь построили в 988-996 годах по приказу князя Владимира Великого, она стала первым каменным храмом не олько Киева, а и Киевской Руси. Она так называлась, потому что на ее содержание выделялась десятая часть княжеских доходов. Церковь была разрушена спустя более 200 лет войсками хана Батыя во время осады Киева. Во время многочисленных археологических исследований рядом с фундаментами было обнаружено много человеческих останков.

Сам величественный собор почти два столетия лежал в руинах. И только после 1630-х годов митрополит Петр Могила над ними построил небольшой храм имени святого Николая, изображение которого мы имеем. Но действительно, о виде первоначальной Десятинной мы можем лишь приблизительно догадываться и строить предположения.

Десятинную церковь построили в 988-996 годах по приказу князя Владимира Великого (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как выглядел Киев сто лет назад и чем уникальны Золотые Ворота

– Как выглядела эта местность, Киевский Детинец, сто лет назад? В конце 19 века в "верхнем городе" начали строить доходные дома, а что было еще?

– До начала 20 века, то есть чуть больше ста лет назад, на этих территориях еще встречались усадьбы с огородами, люди держали семейные хозяйства, коз, коров. И не знали, какие слои истории у них под ногами.

Кстати, на руинах Десятинной церкви в тот же период начала 20 столетия археолог Викентий Хвойка нашел уникальный артефакт – кирпич-плинфу с клеймом Владимира Великого, где изображен тризуб. Находка подтверждает, что трезубец использовался как княжеский и государственный знак еще с 10 века. Здесь когда-то стояла печь для изготовления плинфы. Было бы хорошо подобную воссоздать и делать в ней сувенирную плинфу, я думаю людям это было бы интересно.

– Далее мы с вами идем в район Золотых Ворот, который в последнее время очень популярен. Чем он известен и интересен?

– Здесь в разные периоды истории жили знаковые украинские деятели. Леся Украинка, например, впервые самостоятельно в городе с сестрой проживала в уютном домике по улице Стрелецкая, 15. Сейчас здесь посольство Норвегии.

В районе Золотых Ворот жили известные украинские культурные деятели, ученые (Виталий Носач/РБК-Украина)

В роскошном доходном доме напротив между I и II мировыми войнами жил и имел мастерскую архитектор и художник Василий Кричевский, который был одним из основателей стиля украинский архитектурный модерн и спроектировал в 1930-е годы здание музея Тараса Шевченко в Каневе. Он создал проект большого и малого герба УНР и форму трезубца, которая используется нами всеми сейчас. Вот, в частности, такой сейчас у меня на футболке.

Василий Кричевский после Второй мировой войны эмигрировал в США. Его младший брат Федор, выдающийся живописец, пытался бежать, но советская власть его схватила, и он умер в забвении и нищете в 1947 году. Вероятно, от голода или истощения.

Район "Золотых" стал тусовочным менее 20 лет назад. Несмотря на уникальную архитектуру вокруг, раньше, например, на Рейтарской была разве что пиццерия "Везувио". Вот практически и все. А потом район начал заново оживать.

Известный сейчас дворик с воронами существовал, конечно, и раньше, но туристы туда не ходили. А сейчас район стал живым, в него вернулась богемная атмосфера. Открылись новые, уже культовые заведения, здесь работают современные художники и различные представители арт-сообщества.

Раньше вокруг Золотых Ворот было множество МАФов и хаотичной торговли (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вороны во дворике на улице Рейтарской (Виталий Носач/РБК-Украина)

В этом районе до сих пор работает одно из старейших кафе Киева "Ярослава", открытое как столовая, еще в 1947 году. В 1960-80-х годах было неформальным местом встреч киевской интеллигенции.

У меня есть фото возле самих Золотых Ворот 2012 года. Тогда здесь все было в МАФах, они стояли буквально везде, росли, как грибы. Сейчас этого уже нет, и место стало намного комфортнее. Открываются книжные магазины, общественные пространства, и это очень круто.

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Какова ситуация с домом Сикорского

– Что сейчас с домом Сикорского неподалеку Золотых Ворот? Он долгие годы стоит заброшенный и состояние здания все время только ухудшается.

– Дом Сикорского на Ярославовом Валу, 15-Б – памятник киевского кирпичного стиля рубежа XIX и XX веков.

Его архитектура представляет вариацию неоренессанса с асимметричным фасадом. Это выделяет дом среди застройки того времени. Кроме архитектурной ценности, здание имеет историческое значение как место, где жил и работал Игорь Сикорский – создатель первых в мире вертолетов и авиаконструктор мирового уровня.

Мини-скульптурка "Вертолет Сикорского" от проекта "Шукай" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Я снова начал интересоваться Сикорским и понял, что он действительно был гением. В 19 лет уже придумывал невероятные вещи, а его компания до сих пор существует в США – Sikorsky Aircraft. Через дорогу от дома Сикорского в Киеве есть мини-скульптурка проекта "Шукай", которая посвящена этой выдающейся персоне. А само здание до сих пор заброшено, и сейчас реставрации до сих пор не проводят. Дом Сикорского в Киеве находится в аварийном состоянии, он частично разрушен и до сих пор не законсервирован.

В 2021 году суд обязал Минобороны, которое является владельцем, заключить охранный договор и провести противоаварийные работы, но ведомство подавало апелляцию, которую окончательно отклонили в 2023-м. В 2023 году Министерство культуры наконец согласовало передачу дома общине Киева, но там дальше это должен был еще согласовать Кабинет Министров.

Дом Сикорского до сих пор приходит в упадок (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какой по вашему мнению худший период для архитектуры Киева, который плохо повлиял на то, как выглядит город сейчас?

– Во-первых, для меня это сталинские времена, когда беспощадно разрушалась наша древнерусская, казацкая и гетманская история. И также, по моему мнению, это конец 1970-х, период застоя. Этот короткий отрезок времени повлиял на Киев плохо. В течение него исчезли целые кварталы исторической застройки, произошел разрыв связей между сложившимися районами. Нарушилась градопланировочная логика, которая хоть как-то до того времени удерживалась.

Снесены огромные частные сектора, людей выселили из Борщаговки, которая была тогда еще селом. В частности, переселяли в панельные девятиэтажки на левом берегу. Те хаотичные застройки, которые были уже потом, после 1991 года, это частично следствие тех решений, которые принимались гораздо раньше.

О застройке Троещины и Борщаговки

– Как застраивались Троещина и Борщаговка и что было раньше на месте этих районов?

– Если кратко, то в 1970-е-1980-е начали понемногу расселять коммуналки. Села, которые были на месте Борщаговки, Позняков, Святошина и так далее, еще иногда со средневековья, при СССР начали менять спальными массивами. Для этого старых жителей отправляли в разные уголки города. Разрушались родственные и соседские связи.

Борщаговку и Троещину строили как массовые жилые массивы без учета базовой социальной и культурной инфраструктуры. Люди оказались в среде без привычных общественных центров – даже за самыми простыми услугами приходилось отправляться далеко.

Пожилые люди, прожив в своем доме до пенсии, привыкшие к саду и огороду, вдруг оказывались заперты в четырех стенах на высоком этаже. А их дети жили на другой окраине, и дорога в полностью переполненных "татрах" и "икарусах" занимала 2-3 часа в одну сторону. Мобильных телефонов не было. Стационарные были не у всех. Люди часто элементарно не имели связи. На этапе строительства районы не обеспечивали жизненных потребностей людей.

Строительство в районе Троещины, 1980-е (фото: facebook.com/kiev.klab)

В местности, где сейчас разросся массивами, который сейчас называют Троещиной (хотя на самом деле это бывшее село Выгуровщина), еще при Киевской Руси была княжеская резиденция, а при Литве – княжеский замок в Милославичах. Затем поселком владел Михайловский монастырь.

В конце 1950-х древнюю Выгуровщину соединились с соседним селом Троещина (которое как село существует до сих пор). Создание жилмассива началось после открытия в 1974 году Северного (тогда Московского) моста. Бывшую Выгуровщину полностью снесли, а ее соседку Троещину – из-за кризиса конца 1980-х, не успели. После Чернобыльской катастрофы именно сюда переселили многих пострадавших. Сейчас на массиве Выгуровщина-Троещина живет около трех сотен тысяч человек.

Троещина, Борщаговка, Оболонь, первые Позняки – районы в рекреационном раю. Лесные зоны рядом, озера, река. Но при их построении никому и в голову не приходило обустраивать здесь гражданские зоны отдыха.

Озера на Троещине вдоль Шухевича были просто ямами с водой. Никому в 80-х в голову не пришло сделать здесь красивые парки и прочее. Условный житель начала Бальзака должен был два километра добираться до Деснянского парка, хотя у него через дорогу – Днепр. Но эта дорога сделана, как китайская стена, которую без штурма не возьмешь. Сейчас там уже есть хороший парк, и за последние 10 лет произошел колоссальный прогресс.

Борщаговка – это был поселок, который с конца 15 века принадлежал монастырям и некоторое время обозначался на картах как "Борщевка". Нынешние массивы Борщаговки появились на месте древнего села и соседних лугов в 1960-х-80-х годах.

Михайловская Борщаговка? Доминик Пьер де ля Флиз, 1854 год (uk.wikipedia.org)

О Подоле, Пейзажной аллее и о том, каким путем пошел Киев после СССР

– Что бы вы улучшили или изменили в Киеве, если бы была такая возможность?

– Крещатик надо привести в порядок – дать ему новый смысл, новую жизнь, сделать нормальным общественным пространством. Контрактовая площадь – такая же история: ее также необходимо приводить в порядок. Проблема в том, что в Киеве до сих пор нет целостных туристических кластеров с полноценными пешеходными зонами.

Та же улица Сагайдачного – ее начали делать, но война все остановила. А ее нужно довести до логического завершения: положить плитку, сделать все как следует, чтобы люди могли там нормально гулять.

Мы в целом имеем ситуацию, когда большинство ключевых локаций Киева – в запущенном состоянии.

Киеву не хватает интеграции окраин с центром города. Чтобы можно было реально идти, а не прыгать между трассами. Чтобы появились простые вещи: тротуары, соединенные между собой велодорожки, – как в любом европейском городе. Велодорожки у нас клочками, отдельными кусками, а на них еще и паркуются машины.

Исторический центр города страдает в частности он надстроек на исторические сооружения (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Какие объекты наиболее проблемные Киева по вашему мнению сейчас?

– Я считаю, это в первую очередь те, которые находятся в государственной собственности, а государственные органы, на балансе которых они остаются, ничего с этим не делают. Есть очень много уникальных исторических сооружений, которые принадлежат Министерству культуры, или Минобразования, Министерству здравоохранения и даже Минобороны. Часто они доведены почти до ужасного состояния. Министерство его не отдает, а тем временем там ничего не происходит, само сооружение разрушается.

По моему мнению, Киев должен иметь дети единого консенсуса относительно застройки и сохранения архитектурного наследия. Потому что сегодня мы оказались в таком параличе: застройщики пытаются делать слишком все агрессивно. Бывают очевидные ситуации, когда застройщик не прав. А бывает, даже когда они делают нормальные проекты, но часть людей уже все воспринимает в штыки. И ты уже не знаешь, а действительно ли это общественные активисты, или кто-то их нанял.

Пейзажная аллея – это уникальное общественное пространство, сочетающее панораму Старого города со сказочной арт-средой. В 2009 году скульптор Константин Скритуцкий украсил ее мозаичными котами, зайцами. Но, хотя здесь в предыдущие годы уже проводить реконструкцию, покрытие скульптур все равно отваливается.

Моя личная боль – это облупленные фасады старых зданий. Надстройки на исторических сооружениях. И, конечно, что есть очень много не доведенных до завершения строек. Некоторые настроили еще при Януковиче, потом он сбежал, и здания забросили.

Скульптуры на Пейзажной аллее в плохом состоянии даже после реконструкции пространства в недавние годы (Виталий Носач/РБК-Украина)

– Как советский период повлиял на архитектуру Киева?

- Я живу в районе Галицкой площади. Например, на улице Златоустовской, что выше здания цирка, не осталось практически ни одного исторического исторического дома, а до 1980-х годов улица выглядела как маленькая Прага. Там, где сейчас Дворец Украина, местность Новой Застройки и Эспланады, это все были районы исторического города.

Советская власть была странная: у них даже был проект, по которому на Подоле могло не остаться ни одного старинного дома, и предлагали все застроить "коробками", как в спальных массивах. Им казалось, что эта старина - это все ненужные излишки. Поэтому из-за градопланирования СССР Киев не пошел по пути Праги.

– А каким тогда путем пошел Киев после СССР?

– Буэнос-Айрес – тоже нечто подобное. Или Стамбул. Когда я впервые побывал в Стамбуле, то подумал: "О, какие мы родственники". "О, здесь у нас такой же немного беспорядок, пестрота". Словом, тысячу лет занимаем у все той же Византии. И это прямо ты чувствуешь, насколько мы близки к тому Константинополю. Киев тоже на склонах, с теми широченным Днепром в качестве Басфора. Поэтому, сейчас наш город с "головняками", скорее азиатский. Не настолько, как Катманду или Каир, но вот с турецкими городами у нас много общего.

– То есть Киев как бы тоже между Европой и Азией?

– Между вторым и третьим миром, как бы обидно это ни звучало. Мы очень близки к европейской цивилизации, мы ею дышим, мы к этому стремимся. Но в определенные моменты нам не хватает какого-то воодушевления.