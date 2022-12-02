ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС, - еврокомиссар

Новина українською →
Белград, Пятница 02 декабря 2022 15:32
Сербия должна ввести санкции против России для вступления в ЕС, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сербия для вступления в Европейский союз должна провести не только реформы. Она обязана также ввести санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи, которого цитирует Euronews.

"Не думаю, что она (Сербия - ред.) имеет право не присоединиться к санкциям. Мы видим, что Сербия - в особом положении по сравнению с другими членами Западных Балкан", - сказал Варгеи.

При этом он напомнил, что Сербия еще должна завершить работу по линии "Белградско-Приштинского диалога", чтобы достичь соглашения об условиях сосуществования.

"Мы видим, что уязвимость Сербии по отношению к российскому влиянию намного выше. Мы не должны забывать, что эта страна - наш союзник, мы так и должны относиться к Сербии. Она голосовала вместе с нами на всех сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, осудив Россию за ее действия в Украине. Для меня это очень сильный политический сигнал", - отметил Варгеи.

Отметим, что даже полномасштабное российское вторжение в Украину не изменило сербскую позицию в отношении российского агрессора. Белград и дальше открещивается от введения санкций против РФ.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич заявил, Белград "намерен сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет", даже несмотря на убытки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Сербия
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии