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Сунак договорился с Шольцом продолжать санкционное давление на Россию

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Четверг 27 октября 2022 20:53
Сунак договорился с Шольцом продолжать санкционное давление на Россию Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

"С удовольствием пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем сегодня днем", – говорится в сообщении.

Сунак заявил, что с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, как это делали на уровне министров финансов. Это должно обеспечить дальнейшее давление на Путина, поддерживать Украину и защитить энергетическую безопасность Британии и Германии в будущем.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.

Новый премьер Британии Сунак впервые высказался о войне на Украине.

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