Сунак договорился с Шольцом продолжать санкционное давление на Россию

Великобритания и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

"С удовольствием пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем сегодня днем", – говорится в сообщении. Сунак заявил, что с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, как это делали на уровне министров финансов. Это должно обеспечить дальнейшее давление на Путина, поддерживать Украину и защитить энергетическую безопасность Британии и Германии в будущем.