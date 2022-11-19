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Из-за санкций в России замедляется мобильный интернет

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Россия, Суббота 19 ноября 2022 04:41
Из-за санкций в России замедляется мобильный интернет Фото: в России замедляется мобильный интернет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Из-за прекращения снабжения сетевого оборудования в России возник дефицит частот для мобильного интернета. Это приведет к постепенному падению его скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание Известия.

Так, среди других санкций, введенных против России, есть запрещающие поставки в страну телекоммуникационного оборудования. Поэтому если раньше компании решали проблему дефицита частот установкой дополнительных базовых станций, то сейчас такой возможности у них нет. Так что трафик растет, а пропускная способность сетей - нет.

По информации издания, к концу 2022 года средняя скорость мобильного интернета в России может упасть на 1 Мбит/с - до 20 Мбит/с.

Напомним, что внутренние российские авиаперевозки возобновились почти до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии Covid-19. Однако специалисты считают, что проблемы в РФ в сфере авиаперевозок будут расти из-за санкций.

Ранее сообщалось, что Британия и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

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