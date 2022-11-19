Из-за санкций в России замедляется мобильный интернет

Из-за прекращения снабжения сетевого оборудования в России возник дефицит частот для мобильного интернета. Это приведет к постепенному падению его скорости.

Так, среди других санкций, введенных против России, есть запрещающие поставки в страну телекоммуникационного оборудования. Поэтому если раньше компании решали проблему дефицита частот установкой дополнительных базовых станций, то сейчас такой возможности у них нет. Так что трафик растет, а пропускная способность сетей - нет.

По информации издания, к концу 2022 года средняя скорость мобильного интернета в России может упасть на 1 Мбит/с - до 20 Мбит/с.