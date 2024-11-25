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Из-за российской массированной атаки в Запорожье ранена девочка

Иллюстративное фото: в Запорожье из-за дронового удара был ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье в результате российской воздушной атаки с применением ударных беспилотников в ночь на 25 ноября была ранена несовершеннолетняя. Пострадала 16-летняя девочка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова.

По словам чиновника, в Запорожье в результате российской атаки уже известно "об одном раненом ребенке".

"Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", - передал начальника ОВА

Дроновый удар по Запорожью

Ранее сообщалось, что росармия с вечера в воскресенье, 24 ноября, запустила ударные беспилотники по Украине во время очередной воздушной атаки. Было зафиксировано много групп дронов-камикадзе врага в этот массированный удар.

Поздно вечером стало известно, что в Запорожье и области прогремели взрывы. В регионе фиксировались БПЛА противника.

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что из-за российской массированной атаки "Шахедами" по Запорожью был поврежден инфраструктурный объект.

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ЗапорожьеАтака дронов