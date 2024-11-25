Из-за российской массированной атаки в Запорожье ранена девочка

По словам чиновника, в Запорожье в результате российской атаки уже известно "об одном раненом ребенке".

"Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", - передал начальника ОВА

Дроновый удар по Запорожью

Ранее сообщалось, что росармия с вечера в воскресенье, 24 ноября, запустила ударные беспилотники по Украине во время очередной воздушной атаки. Было зафиксировано много групп дронов-камикадзе врага в этот массированный удар.

Поздно вечером стало известно, что в Запорожье и области прогремели взрывы. В регионе фиксировались БПЛА противника.

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что из-за российской массированной атаки "Шахедами" по Запорожью был поврежден инфраструктурный объект.