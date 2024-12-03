Из-за российского дронового удара часть Тернополя осталась без света

"Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - говорится в его заявлении.

Мэр отметил, что сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий российской атаки.

Вместе с тем он призвал местных жителей сделать запасы воды, так как из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.

"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", - добавил городской голова.

Удары "Шахедов" по Тернополю

Отметим, что этот случай "шахедного" удара по Тернополю, в частности по энергетической инфраструктуре города и региона, произошел уже в третий раз за последнюю неделю.

Добавим, что вчера ночью из-за российской атаки, также с применением ударных беспилотников, в Тернополе погиб человек и были также раненые. В городе был пожар.

Перед этим, в ночь на 26 ноября, во время массированной атаки с применением дронов-камикадзе в Тернополе прогремели взрывы, и после этого город частично был обесточен, а также были перебои с водоснабжением.

Тогда местная власть проинформировала, что из-за удара "Шахедами" была повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь.

Добавим, 26 ноября в Тернопольской области ввели сетевые ограничения из-за ночной массированной дроновой атаки.