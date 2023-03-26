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Использовали дрон. Оккупанты ночью ударили по Никополю

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Никополь, Воскресенье 26 марта 2023 08:31
Использовали дрон. Оккупанты ночью ударили по Никополю Фото: оккупанты атаковали дроном Никополь (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вечером 25 марта обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Оккупанты применили дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Удар по Никополю. Вчера, когда люди готовились ко сну, российские террористы ударили по городу. Применили беспилотник", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки врага никто не пострадал. Последствия удара уточняются.

Напомним, вчера российская армия также обстреляла Никопольский район из артиллерии и дронов. В результате атаки пострадал мужчина.

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