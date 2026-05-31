Из-за рекордных цен американцы вынуждены урезать расходы на продукты и развлечения

Что показывают опросы

Беспокойство ростом цен охватило все политические лагеря - большинство демократов, республиканцев и независимых избирателей сообщили, что изменили покупательские привычки в супермаркетах, чтобы уложиться в бюджет.

Экономическая уверенность американцев, по данным Gallup, упала до четырехлетнего минимума. Почти половина избирателей в свежем опросе NYT/Siena оценила состояние экономики как "плохое" - это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе.

Бензин и цены бьют рекорды

Цены на топливо продолжают расти - бензин по всей стране подорожал выше 4,50 доллара за галлон. Большие надежды на сдерживание инфляции пока не оправдываются.

Трамп под огнем критики

Более трех четвертей американцев - включая 55% республиканцев - считают, что политика Трампа увеличила стоимость жизни в их общинах. По данным Fox News, 79% избирателей возлагают на администрацию ответственность за рост цен на топливо.

В целом 57% участников опроса Fox News считают, что политика Трампа нанесла ущерб стране - год назад таких было 51%.

Среди основных виновников роста цен респонденты также называли нефтяные компании, войну с Ираном и правительственное регулирование.