Из-за рекордных цен американцы вынуждены урезать расходы на продукты и развлечения

07:49 31.05.2026 Вс
2 мин
Какие еще факторы, кроме политики власти, разгоняют инфляцию в стране?
aimg Екатерина Коваль
Фото: продолжают расти цены и на топливо (Getty Images)

Более половины американцев изменили привычки питания из-за роста цен - 61% урезали расходы на продукты, еще 59% отказались от развлечений и мелких удовольствий.

Что показывают опросы

Беспокойство ростом цен охватило все политические лагеря - большинство демократов, республиканцев и независимых избирателей сообщили, что изменили покупательские привычки в супермаркетах, чтобы уложиться в бюджет.

Экономическая уверенность американцев, по данным Gallup, упала до четырехлетнего минимума. Почти половина избирателей в свежем опросе NYT/Siena оценила состояние экономики как "плохое" - это на 11 процентных пунктов больше, чем в январе.

Бензин и цены бьют рекорды

Цены на топливо продолжают расти - бензин по всей стране подорожал выше 4,50 доллара за галлон. Большие надежды на сдерживание инфляции пока не оправдываются.

Трамп под огнем критики

Более трех четвертей американцев - включая 55% республиканцев - считают, что политика Трампа увеличила стоимость жизни в их общинах. По данным Fox News, 79% избирателей возлагают на администрацию ответственность за рост цен на топливо.

В целом 57% участников опроса Fox News считают, что политика Трампа нанесла ущерб стране - год назад таких было 51%.

Среди основных виновников роста цен респонденты также называли нефтяные компании, войну с Ираном и правительственное регулирование.

Экономическое недовольство отражается и на рейтингах президента. По данным The Economist, Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 16 лет - его рейтинг обвалился до рекордного минимума, причем недовольство растет даже среди республиканцев. Параллельно 48% европейцев называют Трампа врагом континента - доверие к американскому лидеру падает по обе стороны Атлантики.

