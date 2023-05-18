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Из-за ракетной атаки по Циркунам погиб человек, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: из-за ракетной атаки по Циркунам погиб человек, есть пострадавшие (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за ракетной атаки российских оккупантов по Циркунам Харьковской области 18 мая погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара россиян по селу Циркуны погиб один человек.

Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Харькове раздавались взрывы.

После этого Синегубов сообщил, что было зафиксировано попадание в частный жилой дом в Циркунах.

Добавим, что сегодня ночью оккупанты уже обстреливали Циркуны, тогда обошлось без жертв.

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