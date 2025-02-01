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Из-за ракетного удара в Полтаве без тепла детсад и несколько домов

Фото: разбор завалов на месте ракетного удара по Полтаве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

В результате ракетного удара в Полтаве фиксируются проблемы с теплоснабжением. В частности, из-за порыва на сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской областной военной администрации (ОВА).

Сообщается, что без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад.

"Причиной стал порыв на сети в разрушенном подъезде многоэтажки. На месте работают коммунальные службы", - добавили в областной администрации.

Ракетный удар по Полтаве 1 февраля

Сегодня утром в ходе комбинированной атаки на Украину прогремели несколько взрывов в Полтаве. После одного из них стало известно о попадании в пятиэтажку.

Позже сообщалось о попадании ракеты, в результате чего разрушен подъезд с первого по пятый этаж, повреждены соседние дома и свыше 10 автомобилей.

Согласно последней информации, число жертв достигло 7. Еще 14 человек пострадали, более двух десятков удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте удара работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также почти 100 единиц техники. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, задействованы кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

О последствиях массированной атаки на Украину 1 февраля читайте в отдельном материале.

 

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ПолтаваОтопительный сезонРакетный удар