Не из-за радиации. Почему на самом деле из Чернобыльской зоны исчезли голуби и белые аисты

Исчезновение человека из зоны отчуждения после аварии на ЧАЭС повлекло за собой крах экосистемы для видов, которые веками зависели от соседства с нами. В частности, голубей, белых аистов и крыс.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.
По словам специалиста, массовое исчезновение определенных видов началось уже в первую пятилетку после катастрофы. Это касалось не только птиц, но и мелких млекопитающих.
"Белый аист исчез через 4-5 лет после аварии на ЧАЭС. То же самое произошло с рыжей крысой, домашней мышью и голубем - видами, которые живут возле людей", - отмечает Вишневский.
Главной причиной стало прекращение хозяйственной деятельности. Когда людей отселили, скот перестали выпасать, и луга, где аисты обычно искали пищу, начали стремительно зарастать кустарниками. Кроме изменения кормовой базы, появился еще один критический фактор - опасность со стороны хищников.
"Появился орлан-белохвост, который охотится на аистов, поэтому они покинули эти места", - объясняет ученый.
Несмотря на то, что недавно птиц видели в центре города, Вишневский считает, что этот вид не вернется в заповедник. Ежегодно тысячи птиц используют зону только как транзитный пункт во время миграции.
"На этот раз они сели в центре Чернобыля на здания, чтобы передохнуть. Видимо, потом полетели дальше. Им нет смысла сейчас здесь селиться. Во время миграции через зону "проходит" много птиц, но здесь не остаются. Например, рыбоядный сокол скопа", - добавляет специалист.
Похожая ситуация сложилась и с голубями. Потеря традиционных мест кормления и давление со стороны хищных птиц сделали их жизнь в условиях дикой природы почти невозможной.
"Голубя сейчас действительно достаточно мало в зоне, его еще можно увидеть в городе Чернобыль и на промзоне ЧАЭС. Иногда стаи встречаем на заброшенных фермах, но это не сравнить с тем количеством, что в обычных городах", - резюмирует Вишневский.
Читайте также о том, кто на самом деле живет в Припяти и рыжем лесу, и находят ли там ученые какие-то аномалии.
Ранее мы делились репортажем, как выглядит Припять после почти четырех десятков лет после аварии на ЧАЭС.