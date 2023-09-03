Из-за мощного Тайфуна в Тайване эвакуировали тысячи людей

Тайвань готовится к прибытию мощного тайфуна Хайкуй. Около 3000 человек были эвакуированы, также отменили внутренние авиарейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что тайфун Хайкуй выйдет на горный юго-восток Тайваня в воскресенье, 3 сентября. Правительство заявило, что 2868 человек уже эвакуировали из поселений. Округа и города на востоке и юге объявили этот день выходным.

Власти мобилизовали военных и оборудование для помощи в ликвидации последствий будущего наводнения, которое может вызвать непогода. Две главные внутренние авиакомпании Тайваня UNI Air и Mandarin Airlines отменили все рейсы. Также были отменены все паромные перевозки к морским островам.

Тайфуны в Тайване

В конце июля островное государство отменило свои ежегодные военные учения из-за подготовки к сильнейшему шторму за четыре года. Тайфун Доксури получил четвёртую категорию опасности по шкале риска тропических штормов от 1 до 5 баллов.